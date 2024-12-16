قوات الاحتلال تعتدي على طلبة مدارس الخضر جنوب بيت لحم

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم / PNN - اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على طلبة بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال هاجمت طلبة مدارس الخضر، عند منطقة "التل" في البلدة القديمة، أثناء عودتهم إلى منازلهم بعد انتهاء الدوام المدرسي، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال لاحقوا الطلبة في أحياء البلدة القديمة ومنطقة السهل وعلى الشارع الرئيس الموصل إلى منطقة البوابة، واستولت على عدد من حقائب الطلبة وفتشتها، فيما حاولت اعتقال أحد الأطفال.

يشار إلى أن قوات الاحتلال صعدت في الآونة الأخيرة هجمتها على الطلبة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، في محاولة لعرقلة المسيرة التعليمية.