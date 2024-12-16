تطوير الإعلام واليونسكو يناقشان الوثيقة المرجعية لتطوير إستراتيجية التربية الإعلامية والمعلوماتية في فلسطين

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - نظم مركز تطوير الإعلام في بيرزيت بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، اليوم الاثنين، ورشة متخصصة لعرض الوثيقة المرجعية لتطوير إستراتيجية الإعلامية والمعلوماتية في فلسطين ومناقشتها.

وتهدف الورشة التي عُقدت بمقر وزارة التربية والتعليم العالي إلى مناقشة التوجهات والتوصيات الخاصة بالإستراتيجية الوطنية للتربية الإعلامية والمعلوماتية وصياغتها، بالشراكة مع وزارتي التربية والتعليم العالي، والاتصالات والاقتصاد الرقمي، ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، وهيئة مكافحة الفساد، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والبلديات، والمحافظات، والجامعات، والنقابات والاتحادات، ومؤسسات ذوي الإعاقة.

وقالت مسؤولة ضبط الجودة والتدريب في مركز تطوير الإعلام نبال ثوابتة: إن أهم التوصيات الأساسية للوثيقة تعزيز الشراكة الوطنية ودمج التربية الإعلامية في النظام التعليمي والتركيز على التكنولوجيا والرقمنة، وبناء قدرات المعلمين، وتعزيز التفكير النقدي والمساءلة الاجتماعية، وشمولية الفئات المستهدفة، والتوعية المجتمعية وإنشاء مركز وطني للتربية الإعلامية والمعلوماتية وتعزيز البحث والتطوير.

وبينت أن الأهداف الرئيسية للإستراتيجية هي تعزيز الوعي الإعلامي والمعلوماتي ومكافحة الأخبار المضللة ودعم التعليم المستدام.

وأضافت أن أهم التوجهات الإستراتيجية تطوير المناهج وتدريب الكوادر التعليمية وتأهيلها، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات وبناء القدرات التقنية والتوعية المجتمعية، والتركيز على الفئات المستهدفة، ووضع آليات للمتابعة والتقييم لمكافحة التضليل الإعلامي والاستفادة من التجارب العالمية، وإنشاء مركز وطني للتربية الإعلامية.

واستعرضت ثوابتة التوصيات العامة التي أبرزتها التقارير الوطنية الفلسطينية حول التربية الإعلامية والمعلوماتية وهي: وضع إستراتيجية وطنية لدمج التربية الإعلامية والمعلوماتية في التعليم، وتوفير برامج تدريبية للمعلمين، وإعداد موارد تعليمية متخصصة في التربية الإعلامية والمعلوماتية، وتعزيز الشراكات مع الجهات المحلية والدولية لتطوير المناهج في التربية الإعلامية والمعلوماتية، ونشر الوعي المجتمعي بأهمية التربية الإعلامية والمعلوماتية، والحاجة إلى تطوير إطار تشريعي يدعم التربية الإعلامية، وأهمية حملات التوعية المجتمعية واستهداف فئات متعددة كالشباب والأطفال وذوي الإعاقة، ودمج التربية الإعلامية في المناهج الدراسية بطريقة تدريجية وعملية، وضرورة التركيز على تدريب المعلمين كأولوية لإعدادهم لتقديم المفاهيم الإعلامية بأساليب تربوية حديثة، وأهمية إدراج مكونات التربية الإعلامية والمعلوماتية كجزء من الأنشطة المدرسية، وإنشاء شراكات مع المنصات الرقمية المحلية لتعزيز المحتوى التعليمي الإعلامي.

وتحدثت عن أهم التحديات المشتركة التي أبرزتها التقارير الوطنية الفلسطينية حول التربية الإعلامية والمعلوماتية، وهي غياب الوعي المؤسسي بأهمية التربية الإعلامية والمعلوماتية، وضعف الكوادر المؤهلة لتطبيق التربية الإعلامية والمعلوماتية، ونقص الموارد المادية والتكنولوجية اللازمة للتربية الإعلامية والمعلوماتية، وتأثير الأوضاع السياسية والاقتصادية في تطوير التعليم في مجال التربية الإعلامية والمعلوماتية.

وتطرقت إلى التوصيات العملية لليونسكو حول التربية الإعلامية والمعلوماتية في فلسطين وأبرزها: دمج التربية الإعلامية في المناهج الدراسية، والتعاون مع الحكومة والمؤسسات التعليمية، والتدريب وبناء القدرات، وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية.