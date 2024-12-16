"المسعود للسيارات" تشارك في رعاية مهرجان "أم الإمارات" لتعزيز تجارب الزوار

(MENAFN
- mslgroup) أعلنت شركة المسعود للسيارات عن رعايتها لمهرجان "أم الإمارات" 2024 المرتقب، وذلك في إطار رؤيتها الرامية لترسيخ مكانتها ودورها الحيويين كداعم رئيسي للفعاليات الثقافية والمجتمعية في العاصمة الإماراتية. وفي هذا السياق، ستعرض الشركة أحدث سياراتها من نيسان ورينو، لضمان تقديم تجارب ممتعة لزوار المهرجان.
ويقام مهرجان "أم الإمارات" خلال الفترة الممتدة من 6 وحتى 31 ديسمبر الجاري على كورنيش أبوظبي، ومن المقرر أن يكون أحد أبرز الفعاليات التي تشهدها العاصمة الإماراتية هذا الشتاء، إذ يتضمن احتفالات نابضة بالحياة والفن والموسيقى والترفيه والأنشطة العائلية. وتتماشى روح المهرجان مع مهمة المسعود للسيارات على نحو وثيق لناحية دعم المبادرات التي تجمع أفراد المجتمع، مع تسليط الضوء على مكانة أبوظبي كمركز عالمي للفعاليات الدولية.
ستعرض المسعود للسيارات مجموعة متميزة من طرازاتها، بما في ذلك نيسان باثفايندر، التي تتميز بميزات السلامة ومساحتها الواسعة وأدائها العالي، مما يجعلها الخيار المثالي للعائلات، إلى جانب نيسان اكس تريل التي تجمع بين الأداء المميز والتقنيات الحديثة، لتتناسب مع مختلف المغامرات والتحديات. كما ستعرض الشركة رينو أركانا، التي تجمع بين الأناقة والديناميكية.
وتعليقاً على الرعاية، قال بشير جميل، مدير المبيعات والتسويق في "المسعود للسيارات": "تعد شراكتنا مع مهرجان "أم الإمارات" جزءاً من التزامنا المستمر بدعم رؤية أبوظبي في أن تصبح مركزاً يستضيف أهم الفعاليات العالمية. ونسعى لتقديم تجربة استثنائية للزوار من خلال عرض أحدث طرازاتنا في أجواء ترفيهية مما يعزز رحلة الضيوف ويوفر لهم تجربة لا تُنسى خلال فعاليات المهرجان. ويعد دورنا في هذا المهرجان دليلاً جديداً على علاقتنا الوثيقة مع مجتمع أبوظبي المعروف بمبادراته الثقافية والعائلية من الطراز الأول."
وتأتي هذه الرعاية انطلاقاً من تقاليد المسعود للسيارات-نيسان الراسخة في دعم الفعاليات الكبرى عبر كافة مناطق أبوظبي، ما يسلط الضوء على دورها النشط في إثراء المشهد الاجتماعي والثقافي للإمارة. وتواصل الشركة عبر رعايتها لمثل هذه المبادرات، التأكيد على التزامها بتوفير تجارب لا تنسى والمساهمة في تعزيز الروح المجتمعية الديناميكية في العاصمة الإماراتية.
ويعد مهرجان "أم الإمارات" 2024 بتوفير مجموعة من التجارب الغامرة للضيوف، بدءاً من العروض الحية إلى المعروضات الفنية الفريدة وصولاً إلى المساحات التفاعلية، ما يجعله من أهم الوجهات التي يجب زيارتها هذا الشتاء. وتدعو شركة المسعود للسيارات – نيسان الجميع للمشاركة والاحتفال بقيم الأسرة والإبداع والوحدة خلال الفعاليات التي يشهدها هذا الحدث الاستثنائي.
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