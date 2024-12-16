كاثي باسيفيك تحتفي بموسم الأعياد

(MENAFN
- Action PR) دبي، الإمارات العربية المتحدة - 16 ديسمبر 2024: أعلنت كاثي باسيفيك، شركة الطيران الوطنية في هونج كونج، عن إطلاق عروض مميزة لعملائها من دول مجلس التعاون الخليجي، تتيح لهم استكشاف وجهات مميزة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال موسم الأعياد. وتوفر الشركة لمحبي السفر فرصة الاستمتاع بمجموعة متنوعة من التجارب، بدءاً من التجول وسط المدن المتلألئة ووصولاً إلى تذوق المأكولات الموسمية السريعة في الأسواق الشتوية مثل مهرجان الشتاء في هونج كونج، إلى جانب مشاهدة عروض الألعاب النارية المذهلة والانطلاق في رحلات شيقة إلى الوجهات الخلابة في مدن المنطقة.
هونج كونج
تمثل هونج كونج الوجهة المثالية للزيارة في موسم الأعياد، حيث تستقبل ضيوفها بعبارة "ميلاد مجيد" باللغة المحلية. وتتسم درجات الحرارة في المدينة بالاعتدال، حيث تتراوح بين 15 و20 درجة مئوية، وهي درجة مثالية لاستكشاف الشوارع المزدحمة في الشتاء. كما تقدم هونج كونج العديد من التجارب الاستثنائية في موسم الأعياد، بما في ذلك مهرجان الشتاء في هونج كونج الذي يستمر لمدة شهر، وعروض "سيمفونية الأضواء" الشهيرة في واجهة تسيم شا تسوي البحرية، إلى جانب فرصة الاستمتاع بالمناظر الخلابة المثالية للتصوير في ميناء فيكتوريا وقمة ذا بيك، أو تذوق الأطعمة اللذيذة واقتناء الهدايا التذكارية من أسواق عيد الميلاد.
تبدأ أسعار الرحلات الجوية إلى هونج كونج من 3410 درهماً إماراتياً.
البر الصيني الرئيسي
تندرج بكين وشنغهاي بين أكثر الوجهات جاذبية في فصل الشتاء، حيث توفر المدينتان إطلالات خلابة على الأفق المزين بزخارف احتفالية. ويشكل الطقس المعتدل واللطيف في هذه المنطقة البيئة المثالية لاستكشاف الشوارع والتعرف على مزيجها المثالي من التقاليد العريقة والعجائب العصرية. ويمكن للسياح زيارة سور الصين العظيم المغطى بالثلوج، أو شراء أجمل الهدايا من أسواق شنغهاي المزدحمة، بالإضافة إلى اختبار العديد من التجارب المشوقة مثل التعرف على منحوتات جيش التيراكوتا الشهير في مدينة شيان، أو زيارة مدينة تشنجدو لمشاهدة حيوانات الباندا اللطيفة؛ ويضاف إلى ذلك الحدائق التقليدية في سوتشو وتجارب الشاي المميزة في هانجتشو، اللتان توفران الملاذ الفريد لعشاق الهدوء في فصل الشتاء.
تبدأ أسعار الرحلات الجوية إلى بكين وقوانغتشو وهانجتشو وشنغهاي من 1560 درهماً إماراتياً.
اليابان
تتمتع اليابان بشعبية كبيرة للسفر على مدار العام، سواء بالنسبة للراغبين بالعمل أو الباحثين عن الترفيه. ويسهل التوجه إلى طوكيو للاستمتاع بسحرها الفريد خلال فصل الشتاء أو قضاء أمتع الأوقات في ليلة رأس السنة مع عروض الألعاب النارية والاحتفالات التقليدية. أما مدينة شيبويا، فتمتاز بشوارعها العصرية وناطحات السحاب البراقة، التي تمتلئ بأضواء الميلاد البراقة والعروض المذهلة. كما يمكن لزوار اليابان الاستمتاع بمزيج فريد من التجارب الثقافية والمغامرات الفريدة، بدءاً من زيارة المعالم التاريخية في كيوتو ووصولاً إلى اختبار مشهد المأكولات الغني في أوساكا.
تبدأ أسعار الرحلات الجوية إلى سابورو من 4165 درهماً إماراتياً وإلى طوكيو من 3160 درهماً إماراتياً.
كوريا الجنوبية
تستقطب كوريا الجنوبية المسافرين من محبي التجارب العصرية، لما تتمتع به من مزيج مميز يجمع بين التقاليد العريقة التي تمتد لقرون خلت، وبين الثقافة الغنية وتجارب تناول الطعام الفاخرة. وتوفر هذه الدولة لعشاق المغامرة في الإمارات العربية المتحدة الملاذ المثالي في فصل الشتاء، حيث تحتضن دور العبادة المغطاة بالثلوج والمدن المتلألئة والمفعمة بالحيوية، كل ذلك على أنغام أناشيد الميلاد التي تصدح في الشوارع. ويمكن لزوار العاصمة سيول التوجه إلى جيونج بوكجيونج، أحد أشهر القصور الملكية في كوريا والذي يتميز بتصميمه المعماري المذهل؛ أو القيام برحلة بحرية ممتعة في نهر هان وسط الإطلالات الخلابة؛ أو شراء الهدايا في ميونج دونج، وهو مركز التسوق الأبرز في العاصمة والذي يزخر بالمتاجر الفاخرة وأكشاك الطعام المنتشرة في الشوارع. وتشمل التجارب المميزة خارج العاصمة زيارة مدينة بوسان التي تتميز بموقعها الساحلي وشمس الشتاء الدافئة، أو التوجه إلى كل من كيونغجو وإنشيون ودايجو من أجل التعرف على الماضي العريق الذي تتمتع به كوريا.
تبدأ أسعار الرحلات الجوية إلى سيول من 2820 درهماً إماراتياً.
أستراليا
تحتضن أستراليا مجموعة من الفعاليات الشيقة في مختلف أنحاء الدولة بمناسبة موسم الأعياد، حيث تزهو سماء سيدني بعروض الألعاب النارية التي تقام في منطقة سيدني هاربور الشهيرة عالمياً، في حين تقدم المطاعم الفاخرة في مدينة ملبورن تجارب مأكولات الميلاد. وتمثل بريسبان خياراً مثالياً لمحبي الهدوء والاسترخاء، حيث تتيح لهم حضور عروض الموسيقى الحية على شواطئها الجميلة، والاستمتاع بالأجواء المنعشة تحت أشعة الشمس.
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