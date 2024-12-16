بِت كورنر يحتفل بمرور 20 عاماً من التميز بافتتاح متجره العشرين في الإمارات

(MENAFN
- Alisa Pr) 16 ديسمبر 2024: احتفلت سلسلة متاجر بت كورنر (Pet Corner) ، التي تديرها عائلة متخصصة في مجال العناية بالحيوانات الأليفة، بإنجاز جديد يتمثل في افتتاح متجرها العشرين في الإمارات. وقد أقيم حفل قص الشريط في الفجيرة بحضور عدد من الزوار، وتضمن جولة تعريفية شاملة عن الخدمات والمنتجات التي يقدمها المتجر، ما يعكس التوسع المستمرّ للعلامة التجارية التي تمتدّ فروعها في دبي، وأبو ظبي، والشارقة، والفجيرة.
وعبر شبكة تضم 20 نقطة بيع، توفّر بت كورنر (Pet Corner) مجموعة واسعة من المنتجات التي تلبّي احتياجات الحيوانات الأليفة من الطيور، والقطط، والكلاب، والأسماك، والزواحف. كما تمتلك السلسلة أكبر منصّة للتجارة إلكترونية في هذا المجال في المنطقة، تقدّم من خلالها أكثر من 10,000 منتج وخدمة متنوّعة، بما في ذلك العناية بالحيوانات الأليفة داخل المتاجر، وخدمات العناية المتنقلة، وصيانة أحواض الأسماك، وخدمات التاكسي للحيوانات، والنقل، والتأمين، والصيدليات، والرعاية البيطرية.
ويقدّر حجم سوق الحيوانات الأليفة في الإمارات حالياً بـ 300 مليون دولار، مع توقعّات بنمو يبلغ 500% بحلول عام 2025. وبرزت زيادة بنسبة 30% في تربية الحيوانات الأليفة خلال جائحة كوفيد-19، ما يعكس ارتفاع مستوى الاهتمام بهذا القطاع. ورغم ذلك، فإن المستهلكين يواجهون تحديات ناتجة عن التضخمّ في أسعار المنتجات، الأمر الذي يدفعهم إلى البحث عن العروض الترويجية والخصومات لتحقيق أكبر قدر من القيمة، مع الاستمرار في تقديم الأفضل لحيواناتهم الأليفة.
وصرّح سيدارت ماهيندرا، المدير التنفيذي لدى بت كورنر (Pet Corner): "إن الاتجاه نحو تحسين جودة حياة الحيوانات الأليفة مستمرّ في تشجيع أصحابها على توفير أطعمة عالية الجودة. ومع ذلك، ندرك تأثير ارتفاع تكاليف التربية والتخلّي عن الحيوانات الأليفة، ما يدفعنا إلى التركيز على تشكيل بيئة مستدامة تضمن تقديم منتجات ذات قيمة عالية. ومن خلال علامتنا المستدامة 'Smudges'، نوفّر أطعمة مصنوعة من مكوّنات غنية بالعناصر الغذائية، خالية تماماً من الإضافات الصناعية، والحشوات، والمواد الحافظة، ولحوم الخنزير ومشتقاتها، ما يعزز صحّة الحيوانات الأليفة ويمنح أصحابها راحة البال."
وأضاف: "بت كورنر (Pet Corner) هي أول سلسلة متاجر للحيوانات الأليفة في الشرق الأوسط تطلق علامة صوتية موسيقية (Sonic Branding) مع جينغل خاص يعبر عن قيمنا الجوهرية التي تشمل الحب، الرحمة، والرعاية. هذا الجينغل متوفر الآن عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإذاعات، ويُبرز التزامنا بهذه القيم في كل ما نقدمه."
من جهته، قال غوراف ماهيندرا، مؤسس بت كورنر (Pet Corner): "بدأت رحلتنا من متجر واحد في منطقة دبي للاستثمار عام 2004، عندما كانت المنطقة مجرد صحراء. رأينا فرصة واغتنمناها، واليوم نحن متواجدون في أربع إمارات مع خطط للتوسّع في عجمان، ورأس الخيمة، وأم القيوين."
"نعتزم اافتتاح متجر داخل متجر بالتعاون مع كبار تجار التجزئة ومحلات السوبرماركت، لتوفير هوية مستقلة لقطاع الحيوانات الأليفة، على غرار المتجر المؤقت الذي أقمناه في مول الإمارات."
"ومع تزايد عدد فروعنا، وقنوات التوزيع، والمنتجات، والخدمات، وخبرتنا التي تمتدّ لأكثر من عقدين في مجال البيع بالتجزئة، نسعى لتعزيز حضورنا من خلال الامتياز التجاري في دول مجلس التعاون الخليجي (مثل الكويت، والبحرين، وعُمان، وقطر، والسعودية)، بالإضافة إلى الهند وأفريقيا. وقد وضعنا إجراءات تشغيل قياسية واضحة مع تكلفة مبدئية قدرها 50,000 دولار ونظام شراء مركزي. نحن متفائلون بتحقيق هدفنا في التوسّع وجذب مزيد من الأشخاص المهتمين بقطاع الحيوانات الأليفة في المنطقة."
على مدار 20 عاماً، كانت بت كورنر (Pet Corner) من المبتكرين والذين وضعوا معايير جديدة في قطاع الحيوانات الأليفة. وستواصل تنظيم مجموعة واسعة من الأنشطة المستمرة في الإمارات، مثل حملات التبني بالتعاون مع مراكز الإيواء المحلية لمساعدة الحيوانات في العثور على منازل دائمة. حيث سيعرض كل متجر حيوانات متاحة للتبني، وسيتم تقديم حزمة مستلزمات مجانية مع كلّ عملية تبني.
وتشمل الأنشطة أيضاً ورش عمل للعناية بالحيوانات بإدارة خبراء بيطريين، لتغطية موضوعات مثل التغذية، والتدريب، والرعاية الصحية. بالإضافة إلى "يوم تنظيف المجتمع"، والذي يهدف إلى تعزيز الحسّ بمسؤولية تربية الحيوانات الأليفة والحفاظ على البيئة، مع تقديم خصومات في متاجر "بت كورنر" للمشاركين.
كما تتضمّن الأنشطة الأخرى تحدياً للصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان "لحظات إيجابية" (Pawsitive Moments)، حيث يمكن لأصحاب الحيوانات الأليفة مشاركة قصص وصور دافئة عن حيواناتهم. وسيتم اختيار المشاركات الفائزة للحصول على جوائز، بينما ستعرض جميع المشاركات على صفحات بت كورنر (Pet Corner) على منصّات التواصل الاجتماعي.
كما تقدم بت كورنر (Pet Corner) برنامجاً لإعادة تدوير عبوات طعام الحيوانات الأليفة يقوم على تشجيع العملاء على إعادة العبوات المستخدمة إلى المتاجر، لتتمّ من ثمّ معالجتها وتحويلها إلى مواد جديدة. وتخطط الشركة أيضاً للتعاون مع المدارس لتقديم دروس حول تربية الحيوانات الأليفة وتنظيم جولات إرشادية للأطفال لاستكشاف قسم الزواحف والغابة المصغّرة في فرع الشيخ زايد.
توفّر بت كورنر (Pet Corner) كذلك بطاقات ولاء للعملاء، وكانت من أوائل الشركات التي أطلقت نماذج اشتراك وتوفير مثل "الشحن التلقائي" (AUTOSHIP) و"اشترِ بالجملة ووفّر" (BULK & SAVE) وذلك عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها. كما يقدم التطبيق أيضاً ألعاباً تفاعلية مثل إدارة دولاب الحظ، ورمي النرد، وحكّ الرقم السريّ، وعروض "اشترِ واحدة واحصل على أخرى"، بالإضافة إلى تذاكر المنتزهات الترفيهية في الإمارات مقابل درهم واحد عند التسوّق عبر الإنترنت.
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