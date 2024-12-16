"علي بابا كلاود" تطلق منظومة جديدة للشراكة العالمية لدعم النمو المدعوم بالذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- APCO Worldwide) دبي، الإمارات العربية المتحدة، ديسمبر 2024: أعلنت "علي بابا كلاود" إطلاق خطتها لمنظومة الشركاء الجديدة التي تركز على الذكاء الاصطناعي، والمعروفة باسم " Alibaba Cloud Partner Rainforest Plan" خلال قمة شركاء علي بابا كلاود 2024 من خلال سلسلة من المبادرات الجديدة تتضمن برنامج تسريع شركاء الذكاء الاصطناعي وبرنامج حوافز معزز واستراتيجية عالمية جديدة لشركاء الخدمة. وتهدف المبادرات إلى تعزيز نمو الشركاء العالميين وتسريع إنشاء حلول الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية المتطورة للشركات ونشرها عبر مختلف الصناعات في جميع أنحاء العالم.
وقالت سيلينا يوان، رئيسة الأعمال الدولية في علي بابا كلاود إنتيليجنس، خلال القمة: "تؤمن علي بابا كلاود أن التعاون هو المفتاح لإطلاق العنان للابتكار ودفع عجلة النمو. فشركاؤنا العالميون ليسوا مجرد مشاركين، بل هم مهندسو المشهد الرقمي الجديد في عصر الذكاء الاصطناعي. واليوم، مع منظومتنا العالمية الجديدة للشركاء، نحن ملتزمون بدعم شركائنا العالميين لنجني معًا فوائد عصر الذكاء الاصطناعي ونلبي الطلب التجاري المتنوع للعملاء العالميين".
مبادرات جديدة لمنظومة الشركاء تركز على الذكاء الاصطناعي
لتلبية الطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي من العملاء العالميين، أطلقت علي بابا كلاود برنامج "تسريع تحالف الذكاء الاصطناعي" لبناء منظومة مخصصة لشركاء الذكاء الاصطناعي من خلال التعاون مع 50 شريكًا لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي و50 شريكًا للقناة في عام 2025.
ويقدم هذا البرنامج لشركاء تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المختارين دعمًا تقنيًا محسنًا يركز على الذكاء الاصطناعي، وقنوات توزيع موسّعة، وموارد تسويق تعاونية، وخدمات استشارية مخصصة للذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه، سيستفيد شركاء القناة المختارون من الحوافز المالية المتزايدة وصناديق تطوير السوق لمبادراتهم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. ومن خلال الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي لشركة علي بابا كلاود ومنظومتها التكنولوجية العالمية، تهدف المبادرة إلى تعزيز تمكين الشركاء وتسريع رحلة التحول الرقمي للشركاء المتنوعين. كما تسعى إلى تمكين الشركاء العالميين من اغتنام الفرص التي يوفرها عصر الذكاء الاصطناعي، والوصول إلى قاعدة عملاء أوسع من خلال شبكة التوزيع الشاملة لشركاء القنوات لدى علي بابا كلاود.
كما كشفت علي بابا كلاود عن نظام عالمي معزز لشركاء الخدمة لديها، حيث طرحت برنامج شركاء الخدمة المتجددين. وتركز هذه المبادرة على إعداد شركاء الخدمة الجدد عبر تحسين مهارات شركاء القناة وشركاء التكنولوجيا من خلال التدريب والتمكين المستهدفين، وتزويدهم بالقدرات اللازمة للاستشارات والتنفيذ والخدمات المدارة لتنويع إيراداتهم وتقديم خدمة شاملة للعميل. كما تسعى إلى تمكين شركاء الخدمة الحاليين من خلال توسيع عروضهم لتشمل إعادة بيع المنتجات وتقديم الخدمات. وبالاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي للشركة، تعاونت علي بابا كلاود مع شركاء الخدمة لتطوير خدمة نموذج اللغات الكبيرة المدارة وغيرها من الخدمات التي تركز على الذكاء الاصطناعي لتعزيز منظومة شركاء الذكاء الاصطناعي وتلبية احتياجات التحول الرقمي المتنوعة للعملاء العالميين.
ومن جهة أخرى، تعهدت علي بابا كلاود بتوسيع شراكاتها الاستراتيجية الجديدة مع 18 شريكًا للخدمة مثل Whale Cloud وBespin Global وCognizant Worldwide وديلويت وأكسنتشر وFPT من بين 50 شريكًا عالميًا للخدمة حاليًا من خلال تعزيز تبادل الموارد وتكامل القدرات، بهدف بناء نظام خدمة شامل يلبي الاحتياجات المتنوعة للعملاء العالميين.
بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الشركة برنامج الحوافز التآزري لتعزيز التعاون بين شركائها التكنولوجيين العالميين وشركاء القنوات، وتعزيز منظومة حيوية وديناميكية. ويقدم البرنامج مسارًا موسعًا لدخول السوق، مما يمكّن شركاء التكنولوجيا من تعزيز الإيرادات عبر الاستفادة من شبكة قنوات علي بابا كلاود الواسعة بينما يحصل شركاء القنوات على إمكانية الوصول إلى مجموعة منتجات أوسع، مما يزيد فرص المبيعات ويحسّن هوامش الربح. وتعمل هذه المبادرة على دفع عجلة النمو المتبادل وتعزيز التزام علي بابا كلاود بتمكين شركائها وإنشاء منظومة عالمية قوية.
تعزيز التعاون مع الشركاء العالميين والإقليميين
من أجل دعم العملاء العالميين لجني فوائد الرقمنة في عصر الذكاء الاصطناعي، أعلنت علي بابا كلاود عن تعزيز التعاون مع شركاء التكنولوجيا المبتكرة وشركاء القنوات، سواء على المستوى العالمي أو الإقليمي، لتوفير منتجات وحلول الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي المتطورة، وتعزيز منظومة مزدهرة ومستدامة.
MENAFN16122024002825012069ID1108997491
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.