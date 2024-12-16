Ooredoo الكويت تفوز بجائزتين تضيف إنجازين جديدين إلى سجلها الحافل بالتكريمات الدولية:

(MENAFN
- BPG Group) [الكويت: 15 ديسمبر 2024]
تأكيدًا لريادتها الإقليمية والعالمية، أضافت Ooredoo الكويت إنجازًا جديدًا إلى مسيرتها الحافلة، مختتمةً عام 2024 بجائزتين مرموقتين ضمن جوائز مجلة الأعمال الدولية:
• "أفضل شركة اتصالات في الكويت لعام 2024"، تقديرًا للأداء المتميز والابتكار المستمر في قطاع الاتصالات.
• "الشركة الأكثر ابتكارًا في الكويت لعام 2024"، عن التحديثات المتقدمة لتطبيق "Ooredoo App”
ويأتي هذا الإنجاز بعد تقييم دقيق من قبل لجنة التحكيم، التي استندت إلى مجموعة من المعايير الرئيسية، من بينها الابتكار الرقمي، الأداء التشغيلي، رضا العملاء، جودة الخدمة، والاستدامة المؤسسية.
وتعكس هذه الجوائز المسيرة الناجحة التي قطعتها Ooredoo الكويت طوال العام 2024 في مجالات الابتكار، والتحول الرقمي، وتعزيز تجربة العملاء، وكذلك تطوير رأسمالها البشري، مما يعزز مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في قطاع الاتصالات بالمنطقة.
لقب "أفضل شركة اتصالات للعام 2024 في الكويت"
يُعد حصول Ooredoo على اللقب على مستوى الكويت شهادة دولية على التزامها المستمر بالتميّز والابتكار في كافة عملياتها التشغيلية، متوجاً مساعي الشركة الرامية إلى تعزيز مكانتها كمزوّد موثوق لخدمات الاتصالات المتكاملة في الكويت، مع التركيز على:
توسيع وتطوير شبكة الجيل الخامس (5G) واستمرارها في الاستثمار في البنية التحتية لتقديم تجربة اتصال استثنائية تواكب أحدث التطورات، معززة بسرعات فائقة وزمن استجابة منخفض.
قيادة التحول الرقمي لتعزيز تجربة العملاء اليومية ويحقق رؤية الشركة في إثراء الحياة الرقمية لمجتمعها.
الابتكار في قطاع الاتصالات من خلال ابتكار وتقديم خدمات وحلول متطورة، بالشراكة مع أكبر وأهم الجهات من القطاعين الحكومي والخاص، والتي صممت لتلبي احتياجات العملاء المتغيرة، بمختلف شرائحهم وفئاتهم بما يتماشى مع نمط حياتهم، فضلاً عن تقديم عروض جديدة ومخصصة لتعزيز الولاء وثقة العملاء.
برنامج تطوير الموارد البشرية والاستثمار في الكفاءات الوطنية والمواهب الكويتية، من خلال البرامج التدريبية المكثفة، وخلق بيئة عمل مرنة ومبتكرة تدعم التقدم الوظيفي للموظفين.
جائزة الابتكار الرقمي عن تحديث تطبيق Ooredoo
أحد العوامل البارزة التي أسهمت في فوز Ooredoo بالجائزة هو التحديث الشامل الذي أجرته الشركة على تطبيق Ooredoo App، حيث أضافت خصائص متطورة تهدف إلى تقديم تجربة محسّنة تعكس التزام الشركة بتلبية تطلعات المستخدمين ومواكبة أحدث التوجهات والتطورات الرقمية.
وقد أشادت لجنة التحكيم خلال تقييمها بأبرز مزايا هذا التحديث، ومن بينها:
واجهة استخدام مبسطة وسهلة التنقل: صُممت لتوفير تجربة مستخدم أكثر سلاسة وفعالية.
بفضل هذا التحديث الشامل، تمكن عملاء Ooredoo من الاستفادة من أدوات تحكم رقمية ذكية، ما اعتبرته اللجنة خطوة رئيسية نحو تحقيق التميز في التحول الرقمي، وتعزيز تجربة العملاء، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية إلى مستويات غير مسبوقة.
آفاق جديدة نحو نجاح رقمي محلي وإقليمي
يضاف هذا الإنجاز الجديد إلى سجل Ooredoo الكويت الحافل بالجوائز والتكريمات التي حصلت عليها في السنوات الأخيرة، مرسخةً مكانتها بين رواد صناعة الاتصالات وقادة الابتكار في التكنولوجيا الرقمية على المستوى الإقليمي والدولي.
وعليه، تواصل Ooredoo الكويت العمل على تحقيق رؤية استراتيجية شاملة، مدفوعة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تحسين كفاءة العمليات التشغيلية، وتقديم أفضل الخدمات والحلول المتكاملة، بما يتماشى مع رؤية الكويت الجديدة 2035، استكمالاً لمسيرة تحتفى بمحطات إنجاز حققت بها Ooredoo علامات فارقة في مشهد الاتصالات فالكويت، مع سجلها الحافل بالجوائز، ورؤيتها المستقبلية التي تركز على الابتكار، التحول الرقمي، والتميز في تجربة العملاء.
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