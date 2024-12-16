وصل تطرح مشروع "مساكن الضيافة" في منطقة البدع

(MENAFN
- BPG Group) دبي، الإمارات العربية المتحدة - 15 ديسمبر 2024: أعلنت وصل، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في إمارة دبي، عن طرح وحدات مشروع "مساكن الضيافة" الجديد للاستئجار. ويتكون المشروع من 126 شقة، و40 تاون هاوس ومواقف سيارات بسعة كبيرة، وأربعة متاجر تقع في وسط دبي في منطقة البدع ، بجوار فندق جميرا روتانا وخلف مركز الغزال التجاري.
كما يقدم المشروع والذي تم تصميمه لتلبية احتياجات الحياة العصرية، مزيجًا من الوحدات السكنية متعددة الاستخدامات مع مرافق حديثة تشمل مسبحًا وصالة ألعاب رياضية ومساحات خضراء عامة مجتمعية متكاملة، بما يضمن رفاهة السكان وراحتهم.
يتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي الفريد قرب المعالم الثقافية والترفيهية ومكاتب الأعمال الرئيسية، حيث يقع على مقربة من متحف الاتحاد، ومركز الغزال التجاري، وشارع الضيافة وشارع جميرا وشارع الوصل، ووصل 51. مما يعمل على تسهيل الوصول إلى وجهات التسوق، والمطاعم، والأماكن الثقافية، مما يجعل المشروع خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يبحثون عن نمط حياة متوازن يجمع بين العمل والترفيه.
وتبدأ اسعار الوحدات السكنية في مشروع الضيافة المميز من 58 ألف و500 درهم للشقة ذات الغرفة الواحدة و 72 ألف درهم للغرفتين كما يتوفر عدد من الفلل المكونة من ثلاث غرف واسعة والتي يبدأ سعر تأجيرها من 195 ألف درهم إماراتي.
وتعتبر منطقة البدع منطقة حيوية عائلية نابضة بالحياة، وتتميز بموقع استراتيجي في غرب دبي بين السطوة وجميرا 1. وقريب من مجموعة متنوعة من المدارس والمرافق الترفيهية، مع سهولة الوصول إلى المراكز التجارية ومحطات النقل العام المتنوعة، وشارع الشيخ زايد. وتتنوع وحداته السكنية بين الشقق والفلل، بالإضافة إلى وجود مجموعة من محلات التسوق ومركز صحي، وحديقة الوصل.
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