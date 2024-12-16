سامانا للتطوير العقاري تسلم مشروع "سامانا بارك فيوز" في أرجان بقيمة 150 مليون درهم

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- Circulate pr) احتفلت سامانا للتطوير العقاري، وهي شركة تطوير عقاري حائزة على عدد من الجوائز المرموقة ومقرها دبي، بتسليم مشروعها "سامانا بارك فيوز" في منطقة أرجان. ويمثل تسليم المشروع بالوقت المُحدد إنجازًا بارزًا يُضاف إلى سجل الشركة حيث تم إطلاقه في أكتوبر 2021.
وشهد حفل التسليم محمد علي البدواوي، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، وعدد من الشخصيات الاعتبارية، حيث يُعد المشروع أضافةً مهمة ويتميز بالمرافق والخدمات التي تُحاكي حياة المُنتجعات.
وصرح عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة سامانا للتطوير العقاري: "يعكس التزامنا بالوقت المحدد في تسليم مشروع سامانا بارك فيوز حرص الشركة على تقديم أعلى معايير الجودة والمصداقية. ونفتخر في سامانا للتطوير العقاري بوصولنا إلى المركز السابع كأثر شركات التطوير العقاري مبيعًا على الخارطة في دبي، محققين حصة سوقية 4.6٪ في سوق العقارات في دبي."
وتبلغ القيمة الاستثمارية الإجمالية لمشروع "سامانا بارك فيوز" 150 مليون درهم، ويضم المشروع 176 شقة موزعة على مساحة 183,323 قدم مربع. ويوفر المشروع مجموعة واسعة من المرافق ووسائل الراحة العالمية، بما في ذلك مسابح منفصلة للبالغين والأطفال، ومسابح خاصة مُلحقة بمجموعة مُختارة من الشقق، ومنطقة لممارسة اليوغا، وسينما مفتوحة، وبار للعصائر، ومساحات خضراء مورقة، وصالات رياضية داخلية وخارجية، ونادي صحي مُجهز بمرافق الساونا والبخار، وحراسة أمنية على مدار 24 ساعة.
وأضاف فاروق: "إن الارتفاع الأخير في مؤشر العقارات، والذي وصل إلى مستوى قياسي بلغ 202، هو مؤشر واضح على ثقة المستثمرين القوية في سوق العقارات في دبي. نحن متحمسون لكوننا جزءًا من هذه الصناعة المزدهرة، ونتطلع للمساهمة في استمرار نمو وتطور مدينة دبي. وتفتخر سامانا للتطوير العقاري برؤيتها الاستراتيجية التي تتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040 واستراتيجية دبي العقارية 2033."
وقد شهدت سامانا للتطوير العقاري نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة. ففي عام 2023 وحده، سجلت الشركة زيادة مذهلة في المبيعات بنسبة 600٪، ومع وجود أكثر من 10,000 وحدة قيد الإنشاء، وثلاثين مشروعًا تم إطلاقها، وإجمالي خمسة وأربعين مشروعًا ضمن خُطط الشركة، تواصل الشركة الوفاء بالتزامها بتوفير خيارات سكنية عالية الجودة وتصاميم مبتكرة.
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