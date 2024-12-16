ريسبونس بلس ميديكال السعودية تقدّم تغطية متميزة للطوارئ الطبيّة في مهرجان ساوند ستورم 2024

(MENAFN
- Click On Group) حقّقت ريسبونس بلس السعودية للخدمات الطبيّة نجاحاً استثنائيّاً بدعمها لمهرجان مدل بيست ساوند ستورم 2024 الموسيقي السنوي والذي أقيم مؤخراً في بنبان، الرياض، حيث قدّمت الشركة مجموعة متنوعة من أقوى حلول الرعاية الطبيّة الطارئة. وتعدّ ريسبونس بلس ميديكال السعودية من الشركات الرائدة في مجال الرعاية الصحيّة في المنطقة وهي جزء من شركة ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ.
وقد استقطب المهرجان الذي استمر ثلاثة أيام ما يقرب من 500 ألف من الحضور هذا العام، واستضاف مجموعة من النجوم الكبار والمشاهير العالميين، من منسقي الأغاني العالميين وأساطير الهيب هوب إلى نجوم الروك، بما في ذلك إيمينيم، ولينكين بارك، وأرمين فان بورين، وميوز، وجيسون ديرولو، ودي جي سنيك، وكاميلا كابيلو، وثيرتي سيكوندز تو مارس، وستيف أوكي، وغيرهم.
ولضمان سلامة المشاركين في جميع الأوقات، حشدت الشركة السعودية ريسبونس بلس للخدمات الطبية، فريقاً قوياً من المتخصصين الطبيين المزودين بأسطول من سيارات الإسعاف الحديثة. وضم الفريق أكثر من 300 موظف على الأرض لدعم 8 عيادات تضم أكثر من 110 سريراً، مع أكثر من 140 مسعفاً و50 ممرضة و15 طبيباً و60 موظف دعم و20 سيارة إسعاف متمركزة خلال المهرجان.
وبدوره عقب الدكتور روهيل راغافان، الرئيس التنفيذي لشركة ريسبونس بلس القابضة: "يعتبر ساوندستورم حدثاً سنوياً مميزاً في المملكة العربية السعودية، وعاماً بعد عام، تثبت شركة RPM السعودية القدرات الاستثنائية لفريق خدمات الطوارئ الطبية لدينا في إدارة الأحداث واسعة النطاق مع إعطاء الأولوية لسلامة ورفاهية جميع الحاضرين. وهذا ما يجعل RPM الشريك المفضل لمثل هذه الأحداث ويدعم مكانتنا كمقدّم رائد للرعاية قبل الدخول إلى المستشفى في المملكة وخارجها".
وقال جوناثان تراتلز، رئيس خدمات الطوارئ الطبية في شركة RPM السعودية: "من خلال التخطيط والتدريب والتنسيق بين فريقي مدل بيست ساوند ستورم وفريق RPM السعودية، نجحنا بتقديم خدمات الطوارئ الطبية بسلاسة خلال المهرجان. وبفضل استعدادنا الدقيق من خلال الاجتماعات المكثفة التي عقدت قبل أسابيع من الحدث، وبدعم من تقنياتنا الحديثة وقدرات مركز القيادة لدينا، استطعنا إنجاز عملياتنا بكفاءة لا مثيل لها في ساوند ستورم."
تعدّ شركة RPM السعودية واحدة من أكبر مقدّمي خدمات إدارة الرعاية الصحيّة في الموقع، وخدمات الإخلاء الطبي قبل دخول المستشفى، والرعاية الطبيّة في الفعاليات، ونقل الحالات الطبيّة الطارئة من المواقع النائية في المملكة العربية السعودية. وبفضل سجلها الحافل والمدعوم بالتكنولوجيا والمعدات المتطورة، فإن شركة RPM السعودية مستعدة تماماً لتقديم دعمها الثابت لمختلف الفعاليات الكبرى في جميع أنحاء المنطقة.
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