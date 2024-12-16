نايس ون تعلن عن سعر الطرح النهائي لطرحها العام الأولي

(MENAFN
- Instinctif) الرياض، المملكة العربية السعودية – 16 ديسمبر 2024م: تُعلن شركة نايس ون للتسويق الإلكتروني ("الشركة" أو "نايس ون")، المنصة الرائدة للتجارة الإلكترونية في مجال الجمال والعناية في المملكة العربية السعودية ("المملكة")، عن انتهاء عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة وتحديد سعر الطرح النهائي ("سعر الطرح النهائي") لطرحها العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح").
تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 35 ريال سعودي للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً للطرح العام الأولي، مما يعني أن القيمة السوقية ستتجاوز 4 مليار ريال سعودي (أي ما يعادل أكثر من 1 مليار دولار أمريكي) عند وقت الإدراج. وقد وصلت القيمة الإجمالية للطلبات خلال عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة إلى ما يتجاوز 169 مليار ريال سعودي (أي ما يعادل أكثر من 45 مليار دولار أمريكي)، ما يمثل نسبة تغطية بلغت حوالي 139.4 مرة.
من المقرر أن تبدأ فترة اكتتاب لشريحة الأفراد يوم الثلاثاء 23/06/1446هـ (الموافق 24/12/2024م) وتنتهي في تمام الساعة 2:00 ظهرا بتوقيت السعودية من يوم الأربعاء الموافق 24/06/1446هـ (الموافق 25/12/2024م).
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