الأحواض الجافة العالمية تفوز بمشروع "أوست ويند 4" لدعم أهداف الطاقة المتجدّدة في ألمانيا

(MENAFN
- Edelman) دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 16 ديسمبر 2024: أعلنت شركة الأحواض الجافة العالمية، بالشراكة مع "جنرال إلكتريك فيرنوفا"، عن فوزها بمشروع ضخم لإنشاء وتثبيت محطة "أوست ويند 4" لطاقة الرياح البحرية بقدرة 2 جيجاواط والتي ستزوّد ما يقرب من مليوني منزل في ألمانيا بالطاقة، من قبل شركة "هرتز 50"، مشغّل نظام نقل الطاقة في شرق ألمانيا، والتي تشمل مدينتي برلين وهامبورغ. ويمثل المشروع خطوة كبيرة على مسار التزام ألمانيا بالطاقة المتجدّدة.
وسيتم ربط مشروع "أوست ويند 4" لطاقة الرياح في بحر البلطيق مع الشبكة الوطنية للكهرباء باستخدام أحدث تقنيات التيار المباشر عالي الجهد بقوة 525 كيلو فولت، لأول مرة في ألمانيا، لإرساء معايير جديدة للكفاءة في نقل الطاقة لمسافات طويلة. ويقع المشروع على بُعد 30 كيلومتراً شمال شرق جزيرة روغن ويتضمن إنشاء محطات تحويل كهرباء بحرية وبرية ونظام كابلات التيار الكهربائي المستمر بطول 110 كيلومترات يربط بين البرّ والبحرّ.
وستتولى شركة الأحواض الجافة العالمية التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية إدارة أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء والتركيب للهياكل العلوية وهياكل الأساسات لمحطات تحويل طاقة الرياح. وسيتم تصنيع الجزء العلوي العلوي في الأحواض الجافة العالمية - دبي، حيث ستدمج فيه المعدات المتقدمة المصممة والمصنعة في أوروبا. وعند الانتهاء، سيتم نقل المنصّة وتركيبها في المياه الاقليمية الألمانية.
كما ستقوم شركة "جنرال إلكتريك فيرنوفا" بتوريد تقنية التيار الكهربائي المستمر عالي الجهد، بما في ذلك محولات الجهد، والنواقل، ومفاتيح العزل بالغاز الخالية من SF6، والأعمال المدنية لمحطة المحوّلات البرية، ومعدات أتمتة الشبكة.
وصرّح سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "يعكس هذا المشروع التزام مجموعة موانئ دبي العالمية المستمر برسالتها الهادفة لدعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة والنموّ الاقتصادي. وتساهم شركة الأحواض الجافة العالمية في مشروع "أوست ويند 4" بدور هام يؤكد على تميزّها التقني والتزامها بتطوير بنية تحتية حديثة للطاقة المستدامة. ومع التطور الذي يشهده قطاع الطاقة العالمي، نحافظ على التزامنا الثابت بتوظيف خبراتنا وقدراتنا المتميزة في الابتكار لدعم مبادرات التحوّل إلى الطاقة النظيفة والتنمية الاقتصادية."
ومن جانبه، قال الدكتور القبطان رادو أنتولوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة الأحواض الجافة العالمية: "تتولى شركة الأحواض الجافة العالمية الإشراف على دعم تحوّل ألمانيا إلى الطاقة المستدامة عبر تقديم بنية تحتية بحرية متطورة تجسد التميز الهندسي والمسؤولية البيئية. ويؤكد هذا الإنجاز التزامنا الثابت بالابتكار والاستدامة، ويضع معايير جديدة لمشاريع طاقة الرياح البحرية، ويعزز الجهود العالمية لبناء مستقبل أكثر استدامة. كما يعتبر مشروع "أوست ويند 4" نموذجاً لقوة التعاون الدولي في تعزيز حلول الطاقة المتجددة".
وقال ستيفان كابفيرر، الرئيس التنفيذي لشركة "50 هرتز ترانسميشن": "يعتبر تعهيد هذا المشروع لشركة "جنرال إلكتريك فيرنوفا" وشركة الأحواض الجافة العالمية بداية فصل جديد لاستخدامات طاقة الرياح في بحر البلطيق. وتعتبر شركة "50 هرتز" أول مشغل لنظام نقل الطاقة يستخدم تقنية 2 جيجاواط/525 كيلوفولت في هذه المنطقة البحرية، بما يمثل إنجازاً رائداً للشركة. ونحرص من جانبنا على الاستفادة من جميع الإمكانيات التقنية والاقتصادية لطاقة الرياح البحرية في بحر البلطيق، وذلك بالاعتماد بشكل أساسي على تقنية التيار الكهربائي المستمر عالي الجهد. ولتحقيق ذلك، نحتاج إلى التفكير والعمل بطريقة أكثر تكاملاً عبر الحدود. ومن الضروري إيجاد الشروط القانونية والتنظيمية اللازمة لتمكين مزارع طاقة الرياح في المياه الاقليمية لدول الاتحاد الأوروبي الأخرى من الاتصال بشبكة النقل الألمانية."
وبدوره، قال فيليب بيرون، الرئيس التنفيذي لأعمال الكهربة شركة "جنرال إلكتريك فيرنوفا"، "يمثل مشروع "أوست ويند 4" محطة هامة في رحلتنا نحو الكهربة وإزالة الكربون، بالاعتماد على طاقة نظيفة قادرة على حماية عالمنا، كما يؤكد على أهمية طاقة الرياح البحرية في ضمان أمن الطاقة الأوروبي وتسريع التحوّل العالمي في مجال الطاقة، بالاستفادة من تقنيتنا المتقدمة لنقل التيار الكهربائي المستمر عالي الجهد. ومن جهة أخرى، يؤكد هذا المشروع على النموّ السريع لأعمال الكهربة في شركة "جنرال إلكتريك فينوفا" لدينا، بالتوازي مع استثمارات متعاملينا في تطوير الشبكات الكهربائية. نحن فخورون للغاية بتعاوننا مع شركتيّ "50 هيرتز" و"الأحواض الجافة العالمية" في دعم أهداف ألمانيا على صعيد الطاقة المتجدّدة، وفي إرساء معيار جديد لإنشاء بنية تحتية لشبكات الطاقة الكهربائية تتميز بالمرونة والاستدامة."
الجدير بالذكر أن دور شركة الأحواض الجافة العالمية في مشروع "أوست ويند 4" يؤكد سمعتها العالمية المرموقة في تنفيذ المشاريع البحرية المعقدّة، ويُعزز التزامها بتطوير حلول الطاقة المستدامة؛ حيث يشمل التصميم المبتكر لمحطة التحويل البحرية هيكلًا سفلياً على شكل حرف (U)، سيساهم بدعم إنتاج طاقة الرياح البحرية لعقود قادمة.
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