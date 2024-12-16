فعالية "Honda Thank You Day" تجسد الامتنان والتقدير تجاه عملاء هوندا في يوم من الفرح والاحتفاء

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- Global Advertising) أقامت شركة عبدالله هاشم المحدودة وكيل هوندا بالمملكة العربية السعودية، فعالية استثنائية تحمل اسم "Honda Thank You Day”، تعبيراً عن الامتنان والشكر والتقدير لعملائها، وذلك في حلبة سكوير تراك بمدينة جدة يوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر 2024.
الحدث الذي بدأ في تمام الساعة 4 مساءً، شهد توافد عدد كبير من عملاء هوندا وعائلاتهم، فمن بين الحضور كان تواجد عملاء من خارج مدينة جدة، بما في ذلك الرياض والمدينة المنورة وينبع ومكة والباحة، وعدة مدن أخرى، وذلك يدل على الترابط والعلاقة القوية بين هوندا ومجتمعها.
بالإضافة إلى تواجد المؤثرين في قنوات التواصل الاجتماعي والصحفيين وأعضاء من شركة هوندا المكتب الإقليمي بالشرق الأوسط.
في إطار جو مليء بالمرح والإثارة، قدّمت الفعالية مجموعة متنوعة من الأنشطة العائلية الممتعة والألعاب الشيقة، إلى جانب عروض ترفيهية مبهجة.
ولم تكتف الفعالية بذلك، بل شملت مسابقات مثيرة تحمل في طياتها جوائز مميزة، وتوزيع هدايا تذكارية فريدة، إلى جانب مناطق مخصصة للاستمتاع بأشهى المأكولات والمشروبات.
وفي إطار تجربة استثنائية، تم تقديم فرصة للاستمتاع بتجارب قيادة مثيرة وعروض حصرية على منتجات هوندا، مما جعل هذا الحدث يومًا لا يُنسى لجميع الحاضرين.
كما شهدت الفعالية عرضًا استعراضيًا مميزًا لسيارات هوندا المعدلة، حيث ابتهج الحضور بالتصاميم الرائعة والتعديلات الفريدة على هذه السيارات الرائعة.
وأقيم أيضًا عرض استعراضي ممتع لمسيرة دراجات هوندا النارية لموسم “Back To Bike 2024”، الذي أضاف للحدث جواً مليئاً بالحماس والإثارة.
وتم تقديم جوائز مميزة لأصحاب أقدم سيارة وأقدم دراجة نارية وأعلى ممشى لسيارة وأعلى ممشى لدراجة نارية من هوندا.
كما تم تكريم أبطال فريق هوندا السعودية لرياضة المحركات، على مشاركتهم ولتحقيقهم نتائج مبهرة في سباقات الاتحاد السعودي لرياضة السيارات والدراجات النارية لموسم 2024، وكذلك تم تكريم فرق دراجات هوندا النارية المشاركة في موسم “Back To Bike 2024”، وجميع الشركات التي شاركت وساهمت في هذا الحدث.
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