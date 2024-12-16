هدايا LEGO® مثالية للجميع بمناسبة حلول موسم الأعياد

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- Golin Mena) [دبي - الإمارات العربية المتحدة، 00 ديسمبر 2024] – لقد حان موسم نشر هواية البناء الممتعة باستخدام مكعبات LEGO® في موسم الأعياد لهذا العام. وفي هذه المناسبة، تقدم LEGO الشرق الأوسط مجموعة واسعة من الهدايا الإبداعية والجذابة للجميع، بدءاً من الزخارف الاحتفالية إلى السيارات الشهيرة. ونقدم لك تالياً مجموعة من الأفكار التي تلهمك لاختيار الأفضل لك خلال فترة العطلات:
1. :LEGO City Advent Calendar العد التنازلي لعيد الميلاد مع المفاجآت اليومية
ندعوك لبدء العد التنازلي لعيد الميلاد مع تقويم "LEGO City ". افتح باباً كل يوم لتكشف عن بناء صغير رائع، بما في ذلك المركبات الاحتفالية، والشخصيات المثيرة، والإكسسوارات الممتعة. ويعد هذا التقليد الاحتفالي الطريقة المثالية لتراكم الإثارة إلى حين حلول اليوم الكبير، وإثارة الإبداع والخيال مع كل مكعب تستخدمه.
السعر: 109 دراهم
2. :LEGO Harry Potter™ Advent Calendarاحتفل بعيد الميلاد في "هوجورتس"
احتفل بالأعياد بلمسة سحرية. ويتميز تقويم LEGO Harry Potter™ بوجود 24 مفاجأة يومية تنقلك إلى عالم مدرسة السحر Hogwartsالرائعة. ويتيح لك هذا التقويم اكتشاف المواقع المميزة والشخصيات الساحرة، مثل هاري ورون وهيرميون والأستاذ دمبلدور، والعديد من العناصر السحرية الأخرى لإعادة إنشاء لحظاتك الاحتفالية المفضلة من سلسلة أفلام هاري بوتر.
السعر: 149 درهماً
3. LEGO Santa's Post Office: ندعوك لبناء مركز احتفالي لاستقبال بهجة العيد
استخدم هذه المجموعة من المكعبات لمساعدة سانتا على الاستعداد لأكثر الليالي حيوية في العام. ويمكنك بناء LEGO Santa's Post Office باستخدام مكعبات LEGO، مع غرفة فرز ومدفأة وصندوق بريد مليء بالمواد البريدية من الأطفال حول العالم. وتتضمن هذه المجموعة المبهجة أيضاً زلاجة وغزال الرنة ،وشخصيات سانتا الصغيرة الرائعة ،والسيدة كلوز وحامل البريد، إضافة إلى شخصية القزم بطبيعة الحال، ليكتمل العرض الاحتفالي المثالي.
السعر: 439 درهماً
4. LEGO® Wreath: خيار مثالي لتزيين القاعات ببناء احتفالي
يتميز هذا البناء الرائع باستخدام الطوب الأخضر النابض بالحياة، والمزيّن بالتوت الأحمر والأقواس الذهبية، ليكون بمثابة قطعة مركزية احتفالية لبابك أو لطاولة الطعام. ويمكنك إفساح المجال للعائلة بأكملها للمشاركة في اللحظات المرحة أثناء تزيينك منزلك لموسم الأعياد.
السعر: 439 درهماً
5. ™LEGO McLaren P1: الهدية المثالية لعشاق السيارات
تعتبر سيارة "™LEGO McLaren P1" الرائعة هدية السرعة والأناقة في موسم العطلات. وتجسد هذه النسخة المقلدة بكل تفاصيلها الدقيقة التصميم الأنيق والميزات الديناميكية الهوائية لهذه السيارة الخارقة الشهيرة، حتى أنها تحتوي على أبواب وغطاء محرك يمكن فتحه. وسيوفر بناء هذا النموذج المتقدم تحدياً مثيراً لمحبي السباقات من جميع الأعمار.
السعر: (2099 درهماً)
إن هذه الالعاب الاحتفالية التي ستسعد باقتنائها، توفر لك تجربة بناء سريعة في أجواء مليئة بالفرح والمتعة، ويمكن الحصول عليها من أقرب متجر إليك يحمل علامة LEGO، أو من خلال الموقع الإلكتروني: مع أطيب أمنياتنا للجميع بعطلات سعيدة وهدايا ممتعة.
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