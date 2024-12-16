استمتع بأفضل أداء وقوة مع GeForce RTX في موسم العطلات مع تقنيات الذكاء الإصطناعي المتقدمة

(MENAFN
- OAK Consulting)
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 16 ديسمبر 2024:: في نهاية هذا العام يحصل صناع المحتوى واللاعبون على فرصة ذهبية لتحديث أجهزتهم بأجهزة جديدة تحمل كروت شاشة NVIDIA GeForce RTX 40، سواء نتحدث عن أجهزة اللابتوب الرفيعة وذات التصميم المميز مع الأداء الرسومي المميز الى أجهزة الكمبيوتر المكتبية ذات الأداء المرتفع جدًا، مرورًا بشاشات G-Sync وكروت شاشة RTX 40 المُدعمة بالذكاء الإصطناعي، كل ذلك لتقديم رسومات مميزة واستجابة تجعلك تفوز في أصعب الألعاب، كل هذا مثالي من اجل تحسين تجربة اللعب والإبداع والإنتاجية والتطوير، كل هذه التقنيات المتقدمة تمت هندستها لنقل الأداء الى مستوى آخر، وتحويل كل هذه التقنيات الى ضروريات يجب أن يحصل عليها أي مستخدم قبل العام الجديد.
كروت شاشة NVIDIA GeForce RTX 40 هي أكثر التقنيات المتقدمة التي تقوم بتزويد أسرع أجهزة اللابتوب وأجهزة الكمبيوتر في العالم بالطاقة لخدمة اللاعبين وصناع المحتوى، وبفضل المعالجات المُخصصة لتقنية الذكاء الإصطناعي، انت تحصل على أداء مرتفع يقوده الذكاء الإصطناعي على نظام ويندوز على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، سواء احتجت هذا الأداء في الألعاب او الدراسة او صناعة المحتوى والترفيه، اعتبر ان الذكاء الإصطناعي هو مُساعدك الشخصي المتوفر عندما تحتاجه في أي وقت، والمُستعد دائمًا لمساعدتك، باستعمال كروت شاشة GeForce RTX المُقواة بالذكاء الإصطناعي يمكنك الدخول الى أصعب المهام بسهولة، وزيادة إنتاجيتك ورفع من مستوى إبداعك وألعابك، مما يُحررك من التفكير في تحسين نفسك بل تنتقل الى التركيز فيما هو اهم؛ تحويل مغامراتك وأفكارك الى واقع وبث الحياة بهم.
أفضل تجربة ألعاب مع الذكاء الإصطناعي
اللاعبون يمكنهم الاستمتاع بأفضل أداء ممكن وأفضل جودة صورة مع تقنية NVIDIA DLSS الحصرية التي يقودها الذكاء الإصطناعي
تجربة إبداعية مُسرعة بالذكاء الإصطناعي المتقدم على لابتوب RTX وأجهزة الكمبيوتر المكتبي
يمكن للمُبدعين تقوية عملهم الإبداعي عن طريق استغلال قوة كروت شاشة RTX، والتي تُسرع أداء أكثر من 120 تطبيق شهير من التطبيقات الإبداعية وذلك بفضل الأداء المُقوى بالذكاء الإصطناعي، المُبدعون الذين يستعملون كروت شاشة من سلسلة RTX 40 يحصلون على المزيد من الأداء مع إمكانية الوصول الى تطبيقات NVIDIA Studio الحصرية والمجانية، والتي تم تمصميها لتُلهم وتزيد من قوة إبداعهم، هذه التطبيقات مثل Canvas للرسامين المحترفين في مجال الرسم الرقمي، وOmniverse لصناعة المحتوى ثلاثي الأبعاد، مع NVIDIA Broadcast لمن يحبون الخروج في بث مباشر، في النهاية سواء كنت من محبي الرسم او من محبي المؤثرات الحركية والأنيميشن او من محبي تصميم النماذج ثلاثية الأبعاد وتصميم المشاهد المعمارية المُذهلة او تحب الخروج في بث مباشر، فتطبيقات RTX ومصاتها تضمن لك مزيدًا من الوقت في تحويل أفكارك الى واقع ووقتًا أقل في الإنتظار.
الذكاء الإصطناعي يُساعدك في الإبداع والترفيه
مع مميزات RTX المُزودة بالذكاء الإصطناعي فكل ما تقوم به من استعمالك للتطبيقات الى مُشاهدة برامج التلفاز يُصبح أذكى، وأسرع وأكثر متعة ، على سبيل المثال تطبيق Chat RTX يُعطيك إجابات مُخصصة من ملفاتك الخاصة، يمكنك بسهولة البحث في ملاحظاتك وملفاتك وصورك باستعمال الكتابة او البحث باستعمال الصوت وذلك باستعمال روبوت المحادثات الخاص بك، بالإضافة الى امكانية استعمال RTX Video لزيادة جودة ودقة فيديوهات الإنترنت الى جودة 4K النقية والمميزة من الجودات المنخفضة باستعمال الذكاء الإصطناعي، كما يمكنك تحويل غرفتك الى استوديو منزلي مع NVIDIA Broadcast ومميزاته المتقدمة.
ذاكر وانهي واجباتك بشكل أسرع
مع كروت GeForce RTX 40 سواء على أ جهزة اللابتوب او الكمبيوترات المكتبية تحصل على أداء مُسرع لأكثر تطبيقات STEM شهرة، مما يعني ان الطلاب يمكنهم الحصول على كل ما يحتاجون من معامل الكمبيوتر الخاصة بمدارسهم ليستطيعوا الإنتهاء من مذاكرتهم بشكل أسرع على عتاد RTX الخاص بهم في منازهم، مع كروت GeForce RTX ستكون جاهزًا للواجبات الصعبة والسهلة في نفس الوقت، ستتمكن من العمل أسرع وان تأخذ واجباتك معك اينما كنت، مما يعطيك فرصة أفضل في استكشاف المواضيع التي تهمك.
الأكثر كفاءة والأعلى أداء والأقل صوتًا
مع تقنية Max-Q الحصرية على والمُدعمة بالذكاء الإصطناعي من NVIDIA ستحصل على المزيج الأمثل بين الأداء المُحسن وأجهزة اللابتوب هادئة الصوت، مع زيادة عمر البطارية المُصممة لتظل جاهزًا طول الوقت، سواء كنت تلعب او تعمل في إبتكار جديد او تعمل خارج المنزل.
في موسم الأجازات الحالي يمكنك تطوير تجربة الألعاب والإبداع وصناعة المحتوى مع لابات GeForce RTX 40 وأجهزة الكمبيوتر المكتبي الحاملة لهذه الكروت، أسرع وأقوى عتاد في العالم كله، سواء كنت لاعبًا تبحث عن الأداء الأسرع والأفضل، او كنت مُبدعًا تبحث عن مساحة عمل أسرع وأكثر إبداعية او كنت طالبًا تريد ان تُنجز مذاكرتك بشكل أكثر كفائة فالاجهزة التي تستعمل سلسلة RTX 40 تُقدم أداءًا لا مثيل له وكفائة واعتمادية لا تنتهي، لا تضيع فرصتك واحصل على عروض مميزة في موسم الأجازات الحالي
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