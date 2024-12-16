"دلسكو" لحلول الأفراد تُعلن عن اتفاقية شراكة لخمس سنوات مع الاتحاد لخدمات المطار

(MENAFN
- The Brill Collective) دبي، الإمارات العربية المتحدة –16 ديسمبر 2024
أعلنت مجموعة "دلسكو"، الشركة الإقليمية الرائدة في مجالات الحلول البيئية وحلول التعهيد واستقطاب المواهب وحلول التوظيف في مجال الطاقة والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن تجديد شراكتها مع "الاتحاد لخدمات المطار" بعقد جديد لحلول القوى العاملة ومدته خمس سنوات، في خطوة تعكس نجاح التعاون بين الجهتين والذي استمر لمدة 15 عاماً حتى الآن، ويؤكد على الالتزام المشترك بالتميز التشغيلي ورضا العملاء.
وحضر حفل التوقيع الذي أقيم في مطار زايد الدولي، جبران البريكي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لخدمات المطار، وديفيد ستوكتون، الرئيس التنفيذي لمجموعة "دلسكو"، وأنطوني مارك، الرئيس التنفيذي للعمليات في قطاع حلول القوى العاملة لدلسكو، إلى جانب عدد من كبار القادة من كلتا الشركتين، حيث حضر من الاتحاد لخدمات المطار تشارلز تومسون، نائب رئيس الخدمات الأرضية ؛ وناريش رانجاناثان، نائب رئيس الشحن؛ وسياد محمد، رئيس البيئة والصحة والسلامة والجودة؛ وإيما كلوترباك، رئيس المشتريات؛ وريتشارد باكهاوس، المدير العام بالإنابة لمناولة؛ وديبيكا راستوجي، مدير الفئة، ومن "دلسكو" ناريش كومار بودابونتي، رئيس الطيران.
وتنص شروط الاتفاقية الجديدة على تقديم "دلسكو" خدمات الاستعانة بمصادر خارجية للقوى العاملة عبر 30 فئة لعمليات الشحن والعمليات الأرضية، بما في ذلك مناولة الأمتعة وخدمات المدرجات، وعمليات مكاتب وإجراءات السفر، ويشمل ذلك مطار زايد الدولي، مطار البطين للطيران الخاص، ومطار العين الدولي، ومطار دلما وغيرها في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال ديفيد ستوكتون، الرئيس التنفيذي لمجموعة "دلسكو ":"تعكس شراكتنا مع الاتحاد لخدمات المطار والتي تدخل عقدها الثاني، الرؤية المشتركة للتميز في مجال الطيران وتحقيق التميز التشغيلي، ونفخر بهذه الخطوة التي تؤكد على التعاون والثقة المتبادلة بين الطرفين، كما نتطلع بشغف نحو تحقيق مزيداً من النجاحات والإنجازات معاً."
بدوره علّق جبران البريكي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لخدمات المطار ومناولة: "يسعدنا تجديد شراكتنا مع مجموعة دلسكو لمواصلة دعم القوى العاملة، حيث تضمن طبيعة علاقتنا طويلة الأمد أن يكون لدينا في دلسكو شريك يفهم الفروق الدقيقة المختلفة في الصناعة ومجموعة المهارات المطلوبة لأكثر من 30 فئة من المهام والوظائف، ونطمح إلى مزيد النجاح في هذه الشراكة للخمس سنوات المقبلة."
وتؤكد الاتفاقية التزام المؤسستين بالابتكار والكفاءة والتميز في قطاع الطيران، وتهدف إلى مواصلة وضع المعايير المشتركة للصناعة ودفع عملية النجاح في القطاع في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
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