تجدد الخروقات الاسرائيلية لاتفاق وقف اطلاق النار بلبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت / PNN - أصيب مواطن لبناني، اليوم الاثنين، جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت بلدة النجارية جنوب لبنان.
كما تشهد العاصمة اللبنانية بيروت تحليقاً للطيران الاستطلاعي على علو منخفض.
ويواصل الاحتلال خرقه لاتفاق الهدنة مع لبنان، والمعلن عنه منذ أسابيع، عبر شنه سلسلة غارات على المناطق اللبنانية، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، واستمرار تحليق المسيرات فوق البلدات، والمناطق في الجنوب، والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، والعاصمة.
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