تجدد الخروقات الاسرائيلية لاتفاق وقف اطلاق النار بلبنان

ويواصل الاحتلال خرقه لاتفاق الهدنة مع لبنان، والمعلن عنه منذ أسابيع، عبر شنه سلسلة غارات على المناطق اللبنانية، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، واستمرار تحليق المسيرات فوق البلدات، والمناطق في الجنوب، والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، والعاصمة.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.