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تجدد الخروقات الاسرائيلية لاتفاق وقف اطلاق النار بلبنان

12/16/2024 6:09:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت / PNN - أصيب مواطن لبناني، اليوم الاثنين، جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت بلدة النجارية جنوب لبنان.

كما تشهد العاصمة اللبنانية بيروت تحليقاً للطيران الاستطلاعي على علو منخفض.

ويواصل الاحتلال خرقه لاتفاق الهدنة مع لبنان، والمعلن عنه منذ أسابيع، عبر شنه سلسلة غارات على المناطق اللبنانية، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، واستمرار تحليق المسيرات فوق البلدات، والمناطق في الجنوب، والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، والعاصمة.

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