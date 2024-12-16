مسقط: فلسطين تشارك في مؤتمر الاستدامة والعمل الحكومي: جاهزية الحكومات لمستقبل مستدام

MENAFN - Palestine News ) مسقط / PNN - شاركت دولة فلسطين، اليوم الاثنين، في المؤتمر السنوي الثالث والعشرين تحت شعار: "الاستدامة والعمل الحكومي: جاهزية الحكومات لمستقبل مستدام"، الذي عُقد بتنظيم مشترك بين وزارة العمل في سلطنة عُمان والمنظمة العربية للتنمية الإدارية.

ويشارك في المؤتمر نخبة من الوزراء والمتحدثين البارزين، ويجمع بين خبراء وقادة حكوميين من مختلف أنحاء الوطن العربي لمناقشة أهم السياسات والممارسات التي تعزز استدامة الحكومات وتدعم التنمية المستدامة في مجالات البيئة والاقتصاد والمجتمع.

وأشاد رئيس ديوان الموظفين العام، رئيس الجمعية العمومية لوزراء التنمية الإدارية العرب موسى أبو زيد

بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية ومديرها العام ناصر القحطاني، لدورها البارز وإنجازاتها النوعية المثمرة في العالم العربي.

وأشار إلى الدور المحوري الذي تلعبه القيادة في مواجهة التحديات العالمية، وتحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مؤكدا أن التنمية المستدامة ليست مجرد شعار، بل ضرورة تفرضها التغيرات السريعة في العالم، مثل: التحولات التكنولوجية، والأزمات الاقتصادية، والتغير المناخي.

وأكد أبو زيد أن الاستدامة لم تعد خيارًا، بل ضرورة تتطلب من القادة الحكوميين اتخاذ قرارات شجاعة وإستراتيجية طويلة الأمد، لضمان مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال المقبلة.

وأضاف، "يُعد هذا المؤتمر منصة هامة لتعزيز الحوار والعمل المشترك بين الحكومات العربية، بما يسهم في بناء مستقبل مستدام يعم بخيره الجميع".

وتناول أبو زيد دور التحول الرقمي في تحقيق الاستدامة، وأهمية بناء قيادات شابة مؤهلة لقيادة المستقبل في ظل التغيرات، مشددا على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة التحديات المشتركة، وتطوير شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص لدعم مشاريع التنمية.

وأكد أهمية الاستثمار في البحث العلمي والابتكار لمواجهة التحديات المتزايدة، إضافة إلى بناء نظم إدارة حكومية تعتمد على الشفافية والكفاءة.