مسقط: فلسطين تشارك في مؤتمر الاستدامة والعمل الحكومي: جاهزية الحكومات لمستقبل مستدام

(MENAFN
- Palestine News Network
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مسقط / PNN - شاركت دولة فلسطين، اليوم الاثنين، في المؤتمر السنوي الثالث والعشرين تحت شعار: "الاستدامة والعمل الحكومي: جاهزية الحكومات لمستقبل مستدام"، الذي عُقد بتنظيم مشترك بين وزارة العمل في سلطنة عُمان والمنظمة العربية للتنمية الإدارية.
ويشارك في المؤتمر نخبة من الوزراء والمتحدثين البارزين، ويجمع بين خبراء وقادة حكوميين من مختلف أنحاء الوطن العربي لمناقشة أهم السياسات والممارسات التي تعزز استدامة الحكومات وتدعم التنمية المستدامة في مجالات البيئة والاقتصاد والمجتمع.
وأشاد رئيس ديوان الموظفين العام، رئيس الجمعية العمومية لوزراء التنمية الإدارية العرب موسى أبو زيد
بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية ومديرها العام ناصر القحطاني، لدورها البارز وإنجازاتها النوعية المثمرة في العالم العربي.
وأشار إلى الدور المحوري الذي تلعبه القيادة في مواجهة التحديات العالمية، وتحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مؤكدا أن التنمية المستدامة ليست مجرد شعار، بل ضرورة تفرضها التغيرات السريعة في العالم، مثل: التحولات التكنولوجية، والأزمات الاقتصادية، والتغير المناخي.
وأكد أبو زيد أن الاستدامة لم تعد خيارًا، بل ضرورة تتطلب من القادة الحكوميين اتخاذ قرارات شجاعة وإستراتيجية طويلة الأمد، لضمان مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال المقبلة.
وأضاف، "يُعد هذا المؤتمر منصة هامة لتعزيز الحوار والعمل المشترك بين الحكومات العربية، بما يسهم في بناء مستقبل مستدام يعم بخيره الجميع".
وتناول أبو زيد دور التحول الرقمي في تحقيق الاستدامة، وأهمية بناء قيادات شابة مؤهلة لقيادة المستقبل في ظل التغيرات، مشددا على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة التحديات المشتركة، وتطوير شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص لدعم مشاريع التنمية.
وأكد أهمية الاستثمار في البحث العلمي والابتكار لمواجهة التحديات المتزايدة، إضافة إلى بناء نظم إدارة حكومية تعتمد على الشفافية والكفاءة.
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