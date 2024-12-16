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تركيا تتهم إسرائيل بالسعي إلى توسيع حدودها في الجولان السوري المحتل

12/16/2024 6:09:22 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نددت تركيا، الإثنين، بخطة إسرائيلية لتوسيع حدودها عبر الاحتلال ومضاعفة عدد سكان الجولان السوري المحتل.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية التركية "ندين بشدة قرار إسرائيل توسيع المستوطنات غير الشرعية في هضبة الجولان المحتلة منذ العام 1967".

وأضاف "يمثل هذا القرار مرحلة جديدة في إطار هدف إسرائيل توسيع حدودها من خلال الاحتلال".

وذكرت الخارجية التركية، أن "خطوات إسرائيل الحالية تقوض بشكل خطير جهود إرساء السلام والاستقرار في سورية، وتفاقم التوتر في المنطقة. على المجتمع الدولي أن يرد".

ووافقت الحكومة الإسرائيلية الأحد على خطة لمضاعفة عدد سكان الجولان المحتل، لكنها أشارت إلى عدم رغبتها في الدخول في نزاع مع سورية، بعدما سيطرت على المنطقة العازلة حيث تنتشر الأمم المتحدة، بعد سقوط نظام بشار الأسد.

واحتلت إسرائيل معظم مرتفعات الجولان عام 1967، وأعلنت ضمها عام 1981، في خطوة لم تعترف بها سوى الولايات المتحدة.

وفي عام 2019، أصبحت الولايات المتحدة خلال ولاية دونالد ترامب الرئاسية الأولى الدولة الوحيدة التي تعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.

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