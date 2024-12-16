الاحتلال يستكمل هدم منزل ومخازن في سلوان

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN - استكملت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، هدم ما تبقّى من منزل ومخازن في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخازن تعود للمواطن يوسف الطويل في حي البستان ببلدة سلوان؛ لإكمال عملية هدم مخازن فيها، رغم إجباره على هدمها سابقاً.
وأضافت المصادر ذاتها، أن جرافات الاحتلال استكملت هدم منزل عائلة بشير في حي البستان أيضاً، بعد إجبارهم على هدمه أمس.
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