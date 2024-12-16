الاحتلال يستكمل هدم منزل ومخازن في سلوان

MENAFN - Palestine News ) القدس / PNN - استكملت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، هدم ما تبقّى من منزل ومخازن في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخازن تعود للمواطن يوسف الطويل في حي البستان ببلدة سلوان؛ لإكمال عملية هدم مخازن فيها، رغم إجباره على هدمها سابقاً.

وأضافت المصادر ذاتها، أن جرافات الاحتلال استكملت هدم منزل عائلة بشير في حي البستان أيضاً، بعد إجبارهم على هدمه أمس.

