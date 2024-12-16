وزيرا الاقتصاد الوطني والصناعة يطلعان على احتياجات محافظة اريحا والاغوار

MENAFN - Palestine News ) اريحا/ PNN/ اطلع وزيرا الاقتصاد الوطني محمد العامور والصناعة عرفات عصفور اليوم الاحد، على احتياجات محافظة اريحا والاغوار وبحث سبل تعزيز المواطنين في الأغوار.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية مشتركة

للمحافظة واللقاء مع الفعاليات الاقتصادية بمشاركة المحافظ حسين حمايل، وممثلين عن

مؤسسات القطاعين العام والخاص، واللقاء مع التجار

والصناع في مقر غرفة تجارة وصناعة وزراعة المحافظة.

ووضع المحافظ الوزيران في صورة الوضع الاقتصادي في المحافظة، والجهود المبذولة لتلبية احتياجات المواطنين، رغم تداعيات العدوان الإسرائيلي على مجمل مكونات الحياة لافتاً إلى أهمية تنفيذ مشاريع تنموية زراعية وصناعية تعزز صمود المواطنين في الأغوار التي بحاجة إلى مزيد من التركيز في البنية التحتية وغيرها.

بدوره قال وزير الاقتصاد محمد العامور" نولي اهتمام كبير لهذه المحافظة لإبعاد استراتيجية واقتصادية مهمة، ونؤكد على التكاملية مع كافة الشركاء لتلبية احتياجاتها بالرغم من محدودية الموارد.

وأضاف الوزير" الوحدة الوطنية صمام الأمن والأمان والرافعة الحقيقية لمشروعنا الوطني و تطوير وتنمية اقتصادنا، وسنبذل كل

الجهود الممكنة لإنعاش القطاعات الاقتصادية وتم اتخاذ إجراءات إيجابية منها رفع كوتة إعفاء التمور المصدرة إلى تركيا من 5 آلاف طن إلى 7 آلاف طن، واستمرار عملية التوريد والتصدير من وإلى فلسطين وتركيا من خلال آلية جديدة.

بدوره بين وزير الصناعة عرفات عصفور لان منطقة أريحا الصناعية الزراعية شهدت على مدار

العامين الماضيين تطور وتحسن، وحاليا في تنفيذ المرحلة الثانية وهناك طلبات للاستثمار وسيتم تصميمها بما ينسجم مع احتياجات المستثمر إضافة إلى العمل على تطوير قطاع الصناعات الغذائية.

ويعمل حالياً في منطقة أريحا الصناعية الزراعية 16 مصنعاً في قطاعات متعددة تشغل 300

عامل وهناك ثلاثة مصانع قيد الإنشاء والتجهيز، وجاري العمل على إنشاء الجزء الأول من المرحلة الثانية مساحتها الإجمالية(400 دونم متوقع ان يكون جاهز مع نهاية الشهر القادم بمساحة إجمالية 100 دونم بحيث يستوعب نحو ٢٥ منشأة صناعية

وبين التجار والصناع خلال لقائهم الوزيران في مقر الغرفة التجارية والصناعية والزراعية للمحافظة اهمية التركيز على استمرار عملية الإنتاج والتشغيل التي سجلت

الطاقة الإنتاجية تراجعاً تزيد عن 35%، واستدامة الأمن والأمان، والاسترداد الضريبي وخاصة للمشاريع الجديدة، وتسهيل الاعتماد على الطاقة المتجددة، واقترحوا تأسيس صندوق صمود وحماية المنتج الوطني، وإزالة التعقيدات على الجسر الملك حسين، وتصميم مشاريع

لدعم الصناعات النسوية.

بدورهم أكد الوزراء بعد الاستماع الى الحضور

على

الجاهزية للتعاون والاستجابة لاي مبادرة من شأنها تعزز الانشطة الاقتصادية، وهناك إجراءات إصلاحية تم تنفيذها منها تطوير إجراءات "الكوتا" وإطلاق بوابة الأعمال للشركات، ومنصة "بهمنا" لتلقي الشكاوى والبلاغات واستفسارات الجمهور وغيرها.

واشارا الى أهمية عمل دراسة حول الاسترداد الضريبي الزراعي من قبل الغرفة التجارية لبحثها وعمل ما يلزم، لافتا إلى الاهتمام بالمشاريع الصغيرة، وضرورة الاستثمار في مخرجات اجتماعات اللجنة الفلسطينية الروسية الاقتصادية.

واطلع الوزيران على سير العمل في

منطقة أريحا الصناعية الزراعية، وجمعية المشروع الانشائي العربي ومصنع الحديد.



