الاحتلال يخطر بوقف البناء في ثلاث منشآت في دير شرف غرب نابلس

الاحتلال يخطر بوقف البناء في ثلاث منشآت في دير شرف غرب نابلس
التاريخ
12/16/2024 5:10:04 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس / - أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بوقف عمل في ثلاث منشآت، في قرية دير شرف غرب نابلس.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت القرية، وسلّمت ثلاث إخطارات بوقف البناء في محلين تجاريين وعمارة سكنية، بحجة عدم الترخيص.
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