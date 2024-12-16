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الاحتلال يخطر بوقف البناء في ثلاث منشآت في دير شرف غرب نابلس

12/16/2024 5:10:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / - أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بوقف عمل في ثلاث منشآت، في قرية دير شرف غرب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت القرية، وسلّمت ثلاث إخطارات بوقف البناء في محلين تجاريين وعمارة سكنية، بحجة عدم الترخيص.

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