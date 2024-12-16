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الاحتلال يستولي على 47 دونما من أراضي قلقيلية لصالح توسعة شارع استعماري

12/16/2024 5:10:02 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) قلقيلية / PNN - استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين،
على 47 دونما من أراضي قلقيلية لصالح توسعة شارع استعماري.

وقالت مصادر محلية، إن الأراضي المستهدفة بالاستيلاء
تقع بين مدينة قلقيلية وقرية حبلة جنوبا، وأن الاحتلال يهدف إلى توسعة الشارع الاستعماري الذي يخدم مستعمرة "الفي منشه"، الجاثمة على أراضي قرى: حبلة، ووادي الرشا، وراس عطية، والضبعة، وراس طيرة جنوب قلقيلية.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن سلطات الاحتلال استولت في تشرين الثاني المنصرم على 177 دونما من أراضي المواطنين في سلفيت ونابلس من خلال أمرين عسكريين، الأول أمر للاستملاك استهدف أراضي محافظة سلفيت بـ 166 دونما، في حين استهدف الأمر الثاني أراضي محافظة نابلس من خلال إعلان أراضي دولة استهدف 10 دونمات من أراضي قرية بورين.

MENAFN16122024000205011050ID1108996697

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