الاحتلال يستولي على 47 دونما من أراضي قلقيلية لصالح توسعة شارع استعماري

(MENAFN
- Palestine News Network
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قلقيلية / PNN - استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين،
على 47 دونما من أراضي قلقيلية لصالح توسعة شارع استعماري.
وقالت مصادر محلية، إن الأراضي المستهدفة بالاستيلاء
تقع بين مدينة قلقيلية وقرية حبلة جنوبا، وأن الاحتلال يهدف إلى توسعة الشارع الاستعماري الذي يخدم مستعمرة "الفي منشه"، الجاثمة على أراضي قرى: حبلة، ووادي الرشا، وراس عطية، والضبعة، وراس طيرة جنوب قلقيلية.
وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن سلطات الاحتلال استولت في تشرين الثاني المنصرم على 177 دونما من أراضي المواطنين في سلفيت ونابلس من خلال أمرين عسكريين، الأول أمر للاستملاك استهدف أراضي محافظة سلفيت بـ 166 دونما، في حين استهدف الأمر الثاني أراضي محافظة نابلس من خلال إعلان أراضي دولة استهدف 10 دونمات من أراضي قرية بورين.
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