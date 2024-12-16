الشناوي يهدد جماهير الأهلي الغاضبة بالرحيل بعد الخسارة في كأس القارات

(MENAFN
- Amman Net) أثار محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المصري وقائده جدلا كبيرا بعد نهاية مباراة
فريقه ضد باتشوكا المكسيكي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس القارات للأندية (إنتركونتننتال) لكرة القدم
2024.
وخسر الأهلي أمام باتشوكا بركلات الترجيح (5-6) بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب "974" في العاصمة القطرية الدوحة بالتعادل السلبي، ليفوّت بطل أفريقيا فرصة الفوز بكأس التحدي.
وكان الأهلي قريبا من بلوغ المباراة النهائية ومواجهة ريال مدريد الإسباني بعد نجاح الشناوي في التصدي لركلة الترجيح الأولى، ثم أهدر لاعبو باتشوكا الثانية في وقت سجّل فيه الفريق المصري الركلات الترجيحية الثلاث الأولى، لكن محمود عبد المنعم "كهربا" وعمر كمال أهدرا الركلتين الرابعة والخامسة، فيما كان تسجيل إحداهما كافيا لحمل الأهلي إلى النهائي.
وانقلبت الأمور رأسا على عقب حيث امتدت ركلات الترجيح إلى الضربة الثامنة، وفيها أهدر خالد عبد الفتاح تسديدته ليخطف باتشوكا بطاقة التأهل إلى النهائي، وهو أمر أصاب جمهور الأهلي الحاضر بمدرجات ملعب 974 بصدمة كبيرة، فدخل بعضهم في مناوشات مع عدد من اللاعبين ومن بينهم الشناوي.
وأظهر مقطع فيديو عبر منصة "إكس" الشناوي وهو يرد على جماهير الأهلي المحبطة من خسارة فريقها، والتي انتقدت عددا من اللاعبين، من بينهم حارس المرمى وزميله "كهربا".
وقال الشناوي للجماهير الأهلاوية "أنا همشي.. برافو عليكم.. جمهور مية مية".
ومن المقرر أن ينتهي عقد الشناوي مع الأهلي بنهاية الموسم الكروي الحالي 2024-2025، وحتى الآن لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق من أجل التوقيع على عقد جديد.
ويلعب الشناوي مع الأهلي منذ صيف عام 2016 حين انتقل إليه قادما من بتروجيت.
ودافع الشناوي عن مرمى الأهلي في 305 مباريات بجميع البطولات اهتزت فيها شباكه 191 مرة، كما حافظ على نظافتها في 170 مباراة، وفق أرقام موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt) الشهير المتخصص في إحصائيات وبيانات اللاعبين والأندية.
كما تُوج الشناوي مع الأهلي بـ22 لقبا، أبرزها الدوري المصري 7 مرات ودوري أبطال أفريقيا 4 مرات، وكأس السوبر الأفريقي مرتين.
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