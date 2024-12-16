الشناوي يهدد جماهير الأهلي الغاضبة بالرحيل بعد الخسارة في كأس القارات

MENAFN - Amman Net) أثار محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المصري وقائده جدلا كبيرا بعد نهاية فريقه ضد باتشوكا المكسيكي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس القارات للأندية (إنتركونتننتال) 2024.

وخسر الأهلي أمام باتشوكا بركلات الترجيح (5-6) بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب "974" في العاصمة القطرية الدوحة بالتعادل السلبي، ليفوّت بطل أفريقيا فرصة الفوز بكأس التحدي.

وكان الأهلي قريبا من بلوغ المباراة النهائية ومواجهة الإسباني بعد نجاح الشناوي في التصدي لركلة الترجيح الأولى، ثم أهدر لاعبو باتشوكا الثانية في وقت سجّل فيه الفريق المصري الركلات الترجيحية الثلاث الأولى، لكن محمود عبد المنعم "كهربا" وعمر كمال أهدرا الركلتين الرابعة والخامسة، فيما كان تسجيل إحداهما كافيا لحمل الأهلي إلى النهائي.





وانقلبت الأمور رأسا على عقب حيث امتدت ركلات الترجيح إلى الضربة الثامنة، وفيها أهدر خالد عبد الفتاح تسديدته ليخطف باتشوكا بطاقة التأهل إلى النهائي، وهو أمر أصاب جمهور الأهلي الحاضر بمدرجات ملعب 974 بصدمة كبيرة، فدخل بعضهم في مناوشات مع عدد من اللاعبين ومن بينهم الشناوي.

وأظهر مقطع فيديو عبر منصة "إكس" الشناوي وهو يرد على جماهير الأهلي المحبطة من خسارة فريقها، والتي انتقدت عددا من اللاعبين، من بينهم حارس المرمى وزميله "كهربا".

وقال الشناوي للجماهير الأهلاوية "أنا همشي.. برافو عليكم.. جمهور مية مية".

ومن المقرر أن ينتهي عقد الشناوي مع الأهلي بنهاية الموسم الكروي الحالي 2024-2025، وحتى الآن لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق من أجل التوقيع على عقد جديد.

ويلعب الشناوي مع الأهلي منذ صيف عام 2016 حين انتقل إليه قادما من بتروجيت.

ودافع الشناوي عن مرمى الأهلي في 305 مباريات بجميع البطولات اهتزت فيها شباكه 191 مرة، كما حافظ على نظافتها في 170 مباراة، وفق أرقام موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt) الشهير المتخصص في إحصائيات وبيانات اللاعبين والأندية.

كما تُوج الشناوي مع الأهلي بـ22 لقبا، أبرزها الدوري المصري 7 مرات ودوري أبطال أفريقيا 4 مرات، وكأس السوبر الأفريقي مرتين.