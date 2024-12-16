Monday, 16 December 2024 11:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السلط يلتقي الوحدات في مباراة مؤجلة بدوري المحترفين الثلاثاء

12/16/2024 5:09:51 AM
(MENAFN- Amman Net) يلتقي فريقا السلط والوحدات، عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم غد الثلاثاء، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع من دوري المحترفين لكرة القدم.
وكان اتحاد كرة القدم أعلن نقل المباراة من ملعب السلط إلى ملعب الزرقاء، بسبب أعمال الصيانة التي يشهدها ملعب السلط حاليا.
ويتصدر فريق الحسين اربد الدوري حتى الآن بعد انتهاء مرحلة الذهاب برصيد 25 نقطة، ثم الوحدات والرمثا 20، الأهلي 17، الفيصلي 16، السلط وشباب الأردن 14، الجزيرة 13، الصريح ومغير السرحان 9، معان 8، شباب العقبة أخيرا بـ4 نقاط.

MENAFN16122024000209011053ID1108996695

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث