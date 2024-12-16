السلط يلتقي الوحدات في مباراة مؤجلة بدوري المحترفين الثلاثاء

(MENAFN
- Amman Net) يلتقي فريقا السلط والوحدات، عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم غد الثلاثاء، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع من دوري المحترفين لكرة القدم.
وكان اتحاد كرة القدم
أعلن نقل
المباراة من ملعب السلط إلى ملعب الزرقاء، بسبب أعمال الصيانة التي يشهدها ملعب السلط حاليا.
ويتصدر فريق الحسين اربد الدوري
حتى الآن بعد انتهاء مرحلة الذهاب برصيد 25 نقطة، ثم الوحدات والرمثا 20، الأهلي 17، الفيصلي 16، السلط وشباب الأردن 14، الجزيرة 13، الصريح ومغير السرحان 9، معان 8، شباب العقبة أخيرا بـ4 نقاط.
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