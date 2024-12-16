استشهاد الشيخ خالد نبهان الذي اشتهر بجملة روح الروح
التاريخ
12/16/2024 5:09:51 AM
(MENAFN
- Amman Net) استشهد اليوم الاثنين، الشيخ خالد نبهان (أبو ضياء) الذي اشتهر بعبارة "روح الروح" بقصف الاحتلال على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
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