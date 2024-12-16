الطيار: الأردن.. ثاني أسوأ موسم مطري منذ 100 عام..

(MENAFN
- Amman Net) قال رئيس قسم المناخ في دائرة الأرصاد الجوية المهندس أحمد الطيار إن التغيرات المناخية أثرت على معظم دول العالم والأردن كجزء من العالم قد تأثر بذلك .
وأضاف في حديثه لإذاعة الأمن العام أنه ومن المتعارف عليه أنه وبحسب قاعدة البيانات فإن الموسم المطري في الأردن يبدأ عادةً خلال شهر أيلول بحالات من عدم الاستقرار الجوي.
ولفت إلى أن الأردن وخلال الموسم المطري الحالي لم يتأثر بهذه الحالات من عدم الاستقرار الجوي المعتادة والتي كانت تحقق 27% من كميات مياه الأمطار من الموسم المطري ويكون ذلك قبل بدء المربعانية ولكن ما تم تحقيقه بلغ 4 % فقط باستثناء مناطق الأغوار الوسطى والجنوبية حيث كان أعلاها في دير علا وحققت ما يقارب 22 % ولكن هذه النسبة دون مستواها المطلوب في مثل هذا الوقت من السنة و يعتبر هذا الموسم لغاية اللحظة ثاني أسوأ موسم مطري يمر على المملكة منذ 100 عام.
و أشار إلى أن المربعانية تصادف تاريخ 21 من الشهر الحالي و تتوافق بداية المربعانية مع بداية الانقلاب الشتوي ومن المفترض أن تحقق المربعانية بشكل عام نسبة 30% من الموسم المطري ، ولكن ربع الموسم المطري تقريبا تراجع ولم يحقق النسبة المطلوبة خلال هذه الفترة.
وأضاف أن أغلب النماذج العددية الفصلية العالمية تشير إلى أن كميات الأمطار خلال الفترة المقبلة خلال شهري كانون الثاني وشباط ستكون حول معدلها وأقل بقليل في أغلب مناطق المملكة وهذا يعني أننا في موسم مطري قد يتغير معربا عن أمله بتغير الموسم للأفضل
وحول الحالة الجوية قال إن الطقس يكون اليوم وغدًا، باردا نسبيًا في أغلب مناطق المملكة، ومائلًا للدفء في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية خاصة الجنوبية وأجزاء من البادية والسهول
ويطرأ يومي الأربعاء والخميس ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.
وقال إنه من المتوقع بحسب آخر تحليلات الخرائط الجوية أن تكون هناك فرصة يوم الجمعة المقبل ليكون هناك حالة جوية مطرية بإذن الله..
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