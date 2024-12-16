الطيار: الأردن.. ثاني أسوأ موسم مطري منذ 100 عام..

MENAFN - Amman Net) قال رئيس قسم المناخ في دائرة الأرصاد الجوية المهندس أحمد الطيار إن التغيرات المناخية أثرت على معظم دول العالم والأردن كجزء من العالم قد تأثر بذلك .وأضاف في حديثه لإذاعة الأمن العام أنه ومن المتعارف عليه أنه وبحسب قاعدة البيانات فإن الموسم المطري في الأردن يبدأ عادةً خلال شهر أيلول بحالات من عدم الاستقرار الجوي.

ولفت إلى أن الأردن وخلال الموسم المطري الحالي لم يتأثر بهذه الحالات من عدم الاستقرار الجوي المعتادة والتي كانت تحقق 27% من كميات مياه الأمطار من الموسم المطري ويكون ذلك قبل بدء المربعانية ولكن ما تم تحقيقه بلغ 4 % فقط باستثناء مناطق الأغوار الوسطى والجنوبية حيث كان أعلاها في دير علا وحققت ما يقارب 22 % ولكن هذه النسبة دون مستواها المطلوب في مثل هذا الوقت من السنة و يعتبر هذا الموسم لغاية اللحظة ثاني أسوأ موسم مطري يمر على المملكة منذ 100 عام.

و أشار إلى أن المربعانية تصادف تاريخ 21 من الشهر الحالي و تتوافق بداية المربعانية مع بداية الانقلاب الشتوي ومن المفترض أن تحقق المربعانية بشكل عام نسبة 30% من الموسم المطري ، ولكن ربع الموسم المطري تقريبا تراجع ولم يحقق النسبة المطلوبة خلال هذه الفترة.

وأضاف أن أغلب النماذج العددية الفصلية العالمية تشير إلى أن كميات الأمطار خلال الفترة المقبلة خلال شهري كانون الثاني وشباط ستكون حول معدلها وأقل بقليل في أغلب مناطق المملكة وهذا يعني أننا في موسم مطري قد يتغير معربا عن أمله بتغير الموسم للأفضل

وحول الحالة الجوية قال إن الطقس يكون اليوم وغدًا، باردا نسبيًا في أغلب مناطق المملكة، ومائلًا للدفء في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية خاصة الجنوبية وأجزاء من البادية والسهول

ويطرأ يومي الأربعاء والخميس ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.



وقال إنه من المتوقع بحسب آخر تحليلات الخرائط الجوية أن تكون هناك فرصة يوم الجمعة المقبل ليكون هناك حالة جوية مطرية بإذن الله..