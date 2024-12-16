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من دمشق.. المبعوث الأممي يدعو إلى توفير 'مساعدات إنسانية فورية' لسوريا

12/16/2024 5:08:36 AM
(MENAFN- Swissinfo) قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا يوم الأحد إن سوريا بحاجة ماسة إلى المزيد من المساعدات الإنسانية.

تم نشر هذا المحتوى على 16 ديسمبر 2024 - 08:28 1دقيقة Keystone-SDA
  • English en UN envoy to Syria calls for 'immediate humanitarian aid' طالع المزيدUN envoy to Syria calls for 'immediate humanitarian aid
  • Français fr La Syrie a besoin d'une aide“humanitaire immédiate accrue” الأصلي طالع المزيدLa Syrie a besoin d'une aide“humanitaire immédiate accrue

وحذّر غير أو بيدرسون عند وصوله إلى دمشق من أن سوريا“تواجه أزمة إنسانية هائلة، ويجب أن نضمن أن تحصل البلاد على زيادة في المساعدات الفورية لسكانها وللاجئين الذين يرغبون في العودة. هذا أمر بالغ الأهمية”.

MENAFN16122024000210011054ID1108996690

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