من دمشق.. المبعوث الأممي يدعو إلى توفير 'مساعدات إنسانية فورية' لسوريا

(MENAFN
- Swissinfo)
قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا يوم الأحد إن سوريا بحاجة ماسة إلى المزيد من المساعدات الإنسانية.
تم نشر هذا المحتوى على
16 ديسمبر 2024 - 08:28
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Keystone-SDA
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UN envoy to Syria calls for 'immediate humanitarian aid'
طالع المزيدUN envoy to Syria calls for 'immediate humanitarian aid
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La Syrie a besoin d'une aide“humanitaire immédiate accrue”
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طالع المزيدLa Syrie a besoin d'une aide“humanitaire immédiate accrue
وحذّر غير أو بيدرسون عند وصوله إلى دمشق من أن سوريا“تواجه أزمة إنسانية هائلة، ويجب أن نضمن أن تحصل البلاد على زيادة في المساعدات الفورية لسكانها وللاجئين الذين يرغبون في العودة. هذا أمر بالغ الأهمية”.
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