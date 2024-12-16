وزير الدفاع يهنئ القائد العام لقوة دفاع مملكة البحرين ووزير الدفاع البحريني بالعيد الوطني لبلادهما

وزير الدفاع يهنئ القائد العام لقوة دفاع مملكة البحرين ووزير الدفاع البحريني بالعيد الوطني لبلادهما
التاريخ
12/16/2024 4:37:11 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 16 - 12 (كونا) -- بعث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الاثنين برقيتي تهنئة إلى كل من القائد العام لقوة دفاع مملكة البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة ووزير شؤون الدفاع البحريني الفريق الركن عبد الله النعيمي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الثالث والخمسين لمملكة البحرين الشقيقة.(النهاية)
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