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وزير الدفاع يهنئ القائد العام لقوة دفاع مملكة البحرين ووزير الدفاع البحريني بالعيد الوطني لبلادهما

12/16/2024 4:37:11 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 12 (كونا) -- بعث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الاثنين برقيتي تهنئة إلى كل من القائد العام لقوة دفاع مملكة البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة ووزير شؤون الدفاع البحريني الفريق الركن عبد الله النعيمي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الثالث والخمسين لمملكة البحرين الشقيقة.(النهاية)

ع ح ك / م خ




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