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(الارصاد الجوية): استمرار الطقس البارد والصقيع حتى الخميس المقبل

12/16/2024 4:37:06 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 12 (كونا) -- توقعت ادارة الارصاد الجوية اليوم الاثنين استمرار برودة الطقس اذ يكون مائلا للبرودة نهارا وباردا إلى شديدة البرودة ليلا مع فرص لتكون الصقيع على المناطق الزراعية والصحراوية حتى يوم الخميس المقبل.
واكد مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) استمرار تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي مصحوبا بكتلة هوائية باردة وجافة مدعوما بتبريد شديد في طبقات الجو العليا ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وقال العلي إن محطات الرصد الجوي سجلت درجات حرارة متدنية وصلت إلى ثلاث درجات مئوية تحت الصفر في محطة (السالمي) وفي (العبدلي) درجتين مئوية وست درجات مئوية في مطار الكويت الدولي.
وأضاف أنه مع تسجيل هذه الدرجات من المتوقع استمرار برودة الطقس مع فرص لتكون الصقيع على بعض المناطق حتى الخميس المقبل.
وأوضح أن تأثير المرتفع الجوي سيقل ابتداء من مساء يوم الجمعة المقبل ما يسمح بتقدم منخفض جوي تتحول معه الرياح إلى جنوبية شرقية وتكون الأجواء بصفة عامة أكثر دفئا في النهار مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة بدءا من مساء الجمعة على بعض المناطق.(النهاية)

ز ه ر / م خ




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