(الارصاد الجوية): استمرار الطقس البارد والصقيع حتى الخميس المقبل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 16 - 12 (كونا) -- توقعت ادارة الارصاد الجوية اليوم الاثنين استمرار برودة الطقس اذ يكون مائلا للبرودة نهارا وباردا إلى شديدة البرودة ليلا مع فرص لتكون الصقيع على المناطق الزراعية والصحراوية حتى يوم الخميس المقبل.
واكد مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) استمرار تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي مصحوبا بكتلة هوائية باردة وجافة مدعوما بتبريد شديد في طبقات الجو العليا ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وقال العلي إن محطات الرصد الجوي سجلت درجات حرارة متدنية وصلت إلى ثلاث درجات مئوية تحت الصفر في محطة (السالمي) وفي (العبدلي) درجتين مئوية وست درجات مئوية في مطار الكويت الدولي.
وأضاف أنه مع تسجيل هذه الدرجات من المتوقع استمرار برودة الطقس مع فرص لتكون الصقيع على بعض المناطق حتى الخميس المقبل.
وأوضح أن تأثير المرتفع الجوي سيقل ابتداء من مساء يوم الجمعة المقبل ما يسمح بتقدم منخفض جوي تتحول معه الرياح إلى جنوبية شرقية وتكون الأجواء بصفة عامة أكثر دفئا في النهار مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة بدءا من مساء الجمعة على بعض المناطق.(النهاية)
ز ه ر / م خ
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