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البطل محمد الباز يحقق انجازا تاريخيا مزدوجا لرياضة الدراجات المائية في تايلند

12/16/2024 4:37:06 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 16 - 12 (كونا) -- حقق البطل العالمي محمد الباز انجازا تاريخيا مزدوجا لرياضة الدراجات المائية بفوزه بكأس بطولة ملك تايلند في أعلى وأقوى فئة في البطولة ( برو جي بي لكبار المحترفين) وكأس بطل آسيا وهو أول لقب يحققه لاعب آسيوي من بين 35 متسابقا من مختلف دول العالم.
كما استكمل لاعب منتخب الكويت للدراجات المائية المشكل من قبل النادي البحري الرياضي الكويتي محمد بوربيع انجازات المنتخب بالفوز بالمركز الثاني في منافسات الفئة نفسها لتكون محتكرة في مراكزها الأولى بين الباز وبوربيع بكل جدارة واستحقاق.
وفي فئة (ستوك للمبتدئين) تمكن لاعب المنتخب فيصل بوربيع من تحقيق لقب بطل أبطال العالم فيما جاء زميله سالم المطوع في المركز الرابع في فئة (الواقف ستوك - محترفين).
وأعرب رئيس وفد منتخب الكويت عبدالوهاب العمر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين عن فخره بالإنجازات التاريخية التي حققها لاعبو الكويت في بطولة (الجائزة الكبرى 1) العالمية للدراجات المائية التي أختتمت منافساتها في تايلند يوم أمس الأحد مؤكدا أنها مصدر إلهام للرياضيين الكويتيين.
وقال إن الباز يعد أول متسابق عربي وخليجي يحقق هذا الإنجاز المزدوج لافتا في الوقت ذاته إلى قوة أداء محمد بوربيع بطل أبطال العالم وصاحب الرقم القياسي بعدد الميداليات الذهبية والحاصل على موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية.
وأعرب عن فخره بالأداء الذي قدمه لاعبو منتخب الكويت في جميع فئات البطولة متمنيا للاعبين يوسف الخلفان وسالم المطوع اللذين لم يحالفهما الحظ بالبطولة التوفيق والنجاح في الاستحقاقات القادمة ورفع اسم الكويت عاليا.
وأشاد العمر بالدعم الكبير الذي قدمته الهيئة العامة للرياضة والنادي البحري الرياضي الكويتي لفريق المنتخب مؤكدا أنه ركيزة أساسية لتحقيق هذه الإنجازات في المحافل الرياضية الدولية.(النهاية)

ع ا ب / م ع ا




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