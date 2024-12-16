البطل محمد الباز يحقق انجازا تاريخيا مزدوجا لرياضة الدراجات المائية في تايلند

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
كوالالمبور - 16 - 12 (كونا) -- حقق البطل العالمي محمد الباز انجازا تاريخيا مزدوجا لرياضة الدراجات المائية بفوزه بكأس بطولة ملك
تايلند في أعلى وأقوى فئة في البطولة ( برو جي بي لكبار المحترفين) وكأس بطل آسيا وهو أول لقب يحققه لاعب
آسيوي من بين 35 متسابقا من مختلف دول العالم.
كما استكمل لاعب منتخب
الكويت للدراجات المائية المشكل من قبل النادي البحري الرياضي
الكويتي محمد بوربيع انجازات المنتخب بالفوز بالمركز الثاني في منافسات الفئة نفسها لتكون محتكرة في مراكزها الأولى بين الباز وبوربيع بكل جدارة واستحقاق.
وفي فئة (ستوك للمبتدئين) تمكن لاعب المنتخب فيصل بوربيع من تحقيق لقب بطل أبطال العالم فيما جاء زميله سالم المطوع في المركز الرابع في فئة (الواقف ستوك - محترفين).
وأعرب رئيس وفد منتخب الكويت عبدالوهاب العمر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين عن فخره بالإنجازات التاريخية التي حققها لاعبو الكويت في بطولة (الجائزة الكبرى 1) العالمية للدراجات المائية التي أختتمت منافساتها في تايلند يوم أمس الأحد مؤكدا أنها مصدر إلهام للرياضيين الكويتيين.
وقال إن الباز يعد أول متسابق عربي وخليجي يحقق هذا الإنجاز المزدوج لافتا في الوقت ذاته إلى قوة أداء محمد بوربيع بطل أبطال العالم وصاحب الرقم القياسي بعدد الميداليات الذهبية والحاصل على موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية.
وأعرب عن فخره بالأداء الذي قدمه لاعبو منتخب الكويت في جميع فئات البطولة متمنيا للاعبين يوسف الخلفان وسالم المطوع اللذين لم يحالفهما الحظ بالبطولة التوفيق والنجاح في الاستحقاقات القادمة ورفع اسم الكويت عاليا.
وأشاد العمر بالدعم الكبير الذي قدمته الهيئة العامة للرياضة والنادي البحري الرياضي الكويتي لفريق المنتخب مؤكدا أنه ركيزة أساسية لتحقيق هذه الإنجازات في المحافل الرياضية الدولية.(النهاية)
ع ا ب / م ع ا
MENAFN16122024000071011013ID1108996542
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