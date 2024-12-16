Monday, 16 December 2024 11:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الادعاء العام في كوريا الجنوبية يستدعي مجددا الرئيس يون للمثول أمامه

12/16/2024 4:37:06 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 16 - 12 (كونا) -- استدعى الادعاء العام في كوريا الجنوبية مجددا اليوم الاثنين الرئيس يون سوك يول للمثول أمامه للاستجواب في محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد أخيرا.
وذكرت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء أن وحدة تحقيق مشتركة تابعة للادعاء أرسلت إخطارا إلى الرئيس يون لاستجوابه بتهمتي "التمرد وإساءة استخدام السلطة" فيما يتعلق بفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الحالي.
وأوضحت (يونهاب) أن يون رفض المثول أمس الأحد أمام النيابة التي تجري تحقيقا منفصلا في قضية إعلان الأحكام العرفية بسبب عدم تعيينه ممثلين قانونيين عنه.
وأضافت أن وحدة التحقيق المكونة من ممثلي الشرطة وهيئة مكافحة الفساد ووحدة التحقيق في وزارة الدفاع فشلت في تسليم طلب إلى مكتب يون للمثول يوم الأربعاء المقبل بعد تعليق مهام يون الذي صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لمصلحة قرار يقضي بعزله السبت الماضي.
وذكرت أن الادعاء العام ووحدة التحقيق المشتركة ستطلبان مذكرة اعتقال من المحكمة في حال استمر يون في رفض المثول أمام الادعاء.
وكانت الجمعية الوطنية (البرلمان) في كوريا الجنوبية صوتت يوم السبت الماضي لصالح مقترح بعزل الرئيس يون سوك يول بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد.
وتسارعت وتيرة التحقيقات في إعلان الأحكام العرفية مع اعتقال العديد من المسؤولين المزعوم تورطهم في محاولة فرض الأحكام العرفية بمن فيهم وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون.
وفي حال عزل يون سيكون ثاني رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يعزله البرلمان بعد الرئيسة السابقة بارك كون هيه التي عزلت في عام 2017. (النهاية) م ك / ف ل ا

MENAFN16122024000071011013ID1108996541

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث