الادعاء العام في كوريا الجنوبية يستدعي مجددا الرئيس يون للمثول أمامه

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طوكيو - 16 - 12 (كونا) -- استدعى الادعاء العام في كوريا الجنوبية مجددا اليوم الاثنين الرئيس يون سوك يول للمثول أمامه للاستجواب في محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد أخيرا.
وذكرت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء أن وحدة تحقيق مشتركة تابعة للادعاء أرسلت إخطارا إلى الرئيس يون لاستجوابه بتهمتي "التمرد وإساءة استخدام السلطة" فيما يتعلق بفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الحالي.
وأوضحت (يونهاب) أن يون رفض المثول أمس الأحد أمام النيابة التي تجري تحقيقا منفصلا في قضية إعلان الأحكام العرفية بسبب عدم تعيينه ممثلين قانونيين عنه.
وأضافت أن وحدة التحقيق المكونة من ممثلي الشرطة وهيئة مكافحة الفساد ووحدة التحقيق في وزارة الدفاع فشلت في تسليم طلب إلى مكتب يون للمثول يوم الأربعاء المقبل بعد تعليق مهام يون الذي صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لمصلحة قرار يقضي بعزله السبت الماضي.
وذكرت أن الادعاء العام ووحدة التحقيق المشتركة ستطلبان مذكرة اعتقال من المحكمة في حال استمر يون في رفض المثول أمام الادعاء.
وكانت الجمعية الوطنية (البرلمان) في كوريا الجنوبية صوتت يوم السبت الماضي لصالح مقترح بعزل الرئيس يون سوك يول بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد.
وتسارعت وتيرة التحقيقات في إعلان الأحكام العرفية مع اعتقال العديد من المسؤولين المزعوم تورطهم في محاولة فرض الأحكام العرفية بمن فيهم وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون.
وفي حال عزل يون سيكون ثاني رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يعزله البرلمان بعد الرئيسة السابقة بارك كون هيه التي عزلت في عام 2017. (النهاية) م ك / ف ل ا
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