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(الجامعة العربية): استضافة المغرب والسعودية مونديالي 2030 و2034 مكسب حضاري وتنموي

12/16/2024 4:37:06 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة 16- 12 (كونا) -- أكدت جامعة الدول العربية اليوم الاثنين أهمية دور الدبلوماسية الرياضية في نقل صورة مشرفة عن الوطن العربي مشيرة إلى أن استضافة المغرب والسعودية على التوالي بطولتي كأس العالم لكرة القدم في عامي 2030 و2034 تعد مكسبا حضاريا وتنمويا ورياضيا للعرب.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة السفير أحمد خطابي بمناسبة إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أخيرا فوز المملكة المغربية باستضافة بطولة (كأس العالم لكرة القدم 2030) بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال وفوز المملكة العربية السعودية باستضافة (كأس العالم لكرة القدم 2034).
وقال خطابي إن اختيار تنظيم هذه البطولة العالمية في دول الجنوب التي تشكل حوالي 84 في المئة من سكان العالم يعد "مكسبا حضاريا وتنمويا ورياضيا كبيرا للمجموعة العربية".
وأضاف خطابي أن اختيار (فيفا) المغرب والسعودية لتنظيم بطولة كأس العالم "فرصة لاستمرارية النجاح الرائع لأول مونديال فوق أرض عربية بدولة قطر في 2022 والذي كان فيه المغرب أول دولة عربية وإفريقية تصل إلى المربع الذهبي".
وأوضح أن تنظيم كأس العالم "واجهة معتبرة لإبراز قيمنا وتقاليدنا المجتمعية والمؤهلات الاقتصادية والسياحية الجاذبة للمنطقة العربية وتعزيز مساراتها التنموية وفق الأجندات الوطنية والأممية".
وذكر أنه يمثل فرصة لتحقيق مزيد من التأهيل في الميدان الكروي وتأمين المنشآت والمرافق الرياضية وتوفير خدمات عالية الجودة في مختلف القطاعات التنظيمية بما فيها التقنية والفندقية والصحية والثقافية والأمنية وتطوير البنيات الطرقية وشبكات الاتصالات تمشيا مع المعايير الدولية.
وأوضح خطابي أن هذا الاختيار بقدر ما يدفع بمشاريع التطور والبناء فإنه "يساهم في ترسيخ مكانة العالم العربي بتنوع روافده وثرائها".
وبين في هذا الصدد أهمية مناهضة سلوكيات التطرف والتمييز وإشاعة ثقافة السلام والتنوع والعيش المشترك التي ترمز إليها فلسفة مبادئ (فيفا) عبر تنظيم هذه التظاهرة العالمية. (النهاية)

م ف م / م ع ا



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