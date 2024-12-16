(الجامعة العربية): استضافة المغرب والسعودية مونديالي 2030 و2034 مكسب حضاري وتنموي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة 16- 12 (كونا) -- أكدت جامعة
الدول العربية اليوم الاثنين أهمية دور الدبلوماسية الرياضية في نقل
صورة مشرفة عن الوطن العربي مشيرة إلى أن استضافة المغرب والسعودية على التوالي بطولتي كأس العالم لكرة القدم
في عامي 2030 و2034 تعد مكسبا حضاريا وتنمويا ورياضيا للعرب.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة السفير أحمد خطابي بمناسبة إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أخيرا فوز المملكة المغربية باستضافة بطولة (كأس العالم لكرة القدم 2030) بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال وفوز المملكة العربية السعودية باستضافة (كأس العالم لكرة القدم 2034).
وقال خطابي إن اختيار تنظيم هذه البطولة العالمية في دول الجنوب التي تشكل حوالي 84 في المئة من سكان العالم يعد "مكسبا حضاريا وتنمويا ورياضيا كبيرا للمجموعة العربية".
وأضاف خطابي أن اختيار (فيفا) المغرب والسعودية لتنظيم بطولة كأس العالم "فرصة لاستمرارية النجاح الرائع لأول مونديال فوق أرض عربية بدولة قطر في 2022 والذي كان فيه المغرب أول دولة عربية وإفريقية تصل إلى المربع الذهبي".
وأوضح أن تنظيم كأس العالم "واجهة معتبرة لإبراز قيمنا وتقاليدنا المجتمعية والمؤهلات الاقتصادية والسياحية الجاذبة للمنطقة العربية وتعزيز مساراتها التنموية وفق الأجندات الوطنية والأممية".
وذكر أنه يمثل فرصة لتحقيق مزيد من التأهيل في الميدان الكروي وتأمين المنشآت والمرافق الرياضية وتوفير خدمات عالية الجودة في مختلف القطاعات التنظيمية بما فيها التقنية والفندقية والصحية والثقافية والأمنية وتطوير البنيات الطرقية وشبكات الاتصالات تمشيا مع المعايير الدولية.
وأوضح خطابي أن هذا الاختيار بقدر ما يدفع بمشاريع التطور والبناء فإنه "يساهم في ترسيخ مكانة العالم العربي بتنوع روافده وثرائها".
وبين في هذا الصدد أهمية مناهضة سلوكيات التطرف والتمييز وإشاعة ثقافة السلام والتنوع والعيش المشترك التي ترمز إليها فلسفة مبادئ (فيفا) عبر تنظيم هذه التظاهرة العالمية. (النهاية)
م ف م / م ع ا
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