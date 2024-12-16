رئيس الحرس الوطني يؤكد الحرص على العلاقات المتميزة بين الكويت وفلسطين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 16 - 12 (كونا) -- أكد رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح اليوم الاثنين الحرص على العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الكويت ودولة فلسطين الشقيقة.
وذكر الحرس الوطني في بيان صحفي أن ذلك جاء خلال استقبال الشيخ مبارك الحمود في ديوانه بالرئاسة العامة للحرس الوطني سفير دولة فلسطين الشقيقة لدى البلاد رامي طهبوب حيث قدم له التهنئة لحصوله على ثقة القيادة السياسية وتعيينه رئيسا للحرس الوطني.
وأضاف البيان أن رئيس الحرس الوطني تقدم بالشكر والتقدير للسفير الفلسطني على تهنئته.(النهاية)
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