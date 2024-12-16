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رئيس الحرس الوطني يؤكد الحرص على العلاقات المتميزة بين الكويت وفلسطين

12/16/2024 4:37:05 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 12 (كونا) -- أكد رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح اليوم الاثنين الحرص على العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الكويت ودولة فلسطين الشقيقة.
وذكر الحرس الوطني في بيان صحفي أن ذلك جاء خلال استقبال الشيخ مبارك الحمود في ديوانه بالرئاسة العامة للحرس الوطني سفير دولة فلسطين الشقيقة لدى البلاد رامي طهبوب حيث قدم له التهنئة لحصوله على ثقة القيادة السياسية وتعيينه رئيسا للحرس الوطني.
وأضاف البيان أن رئيس الحرس الوطني تقدم بالشكر والتقدير للسفير الفلسطني على تهنئته.(النهاية)

ع ح ك / ح ع




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