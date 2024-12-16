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تايوان تتسلم الدفعة الأولى من دبابات (أبرامز) الأمريكية

12/16/2024 4:37:05 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 16 - 12 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع التايوانية اليوم الاثنين عن تسلمها 38 دبابة أمريكية من نوع (أبرامز) دفعة أولى من أصل 108 دبابات تم التعاقد لشرائها في عام 2019.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية عن الجيش قوله في بيان إنه تم نقل الدبابات من طراز (أم.1.أيه.2.تي) إلى قيادة تدريب المدرعات العسكرية في مقاطعة (سين شو) صباح اليوم بعد وصولها إلى ميناء تايبيه أمس الأحد.
وأضافت الوكالة أن وزارة الدفاع التايوانية ستتسلم 42 دبابة إضافية من نفس طراز الدبابات في عام 2025 و28 دبابة أيضا في عام 2026.
وأوضحت أن دبابات (أبرامز) مسلحة بمدفع من عيار 120 مليمترا يمكنها اختراق 850 مليمترا من الدروع السميكة ومقاومة القذائف التي تطلقها معظم الدبابات القتالية.
وفي أكتوبر الماضي وافقت الولايات المتحدة على بيع أسلحة بقيمة ملياري دولار لتايوان تتضمن أنظمة صواريخ أرض - جو متقدمة وأنظمة رادار.
وتعد قضية تايوان عامل عدم استقرار في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة إذ تواصل الإدارات الأمريكية المتعاقبة بيع الأسلحة وتقديم مساعدات عسكرية وتنظيم زيارات سياسية رفيعة المستوى إلى تايوان وهي أمور تراها الصين تدخلا في شؤونها الداخلية إذ تعتبر جزيرة تايوان "جزءا لا يتجزأ من أراضيها". (النهاية)

م ك / ف ل ا




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