تايوان تتسلم الدفعة الأولى من دبابات (أبرامز) الأمريكية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طوكيو - 16 - 12 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع التايوانية اليوم الاثنين عن تسلمها 38 دبابة أمريكية من نوع (أبرامز) دفعة أولى من أصل 108 دبابات تم التعاقد لشرائها في عام 2019.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية عن الجيش قوله في بيان إنه تم نقل
الدبابات من طراز (أم.1.أيه.2.تي) إلى قيادة تدريب المدرعات العسكرية في مقاطعة (سين شو) صباح اليوم بعد وصولها إلى ميناء تايبيه أمس الأحد.
وأضافت الوكالة أن وزارة الدفاع التايوانية ستتسلم 42 دبابة إضافية من نفس طراز الدبابات في عام 2025 و28 دبابة أيضا في عام 2026.
وأوضحت أن دبابات (أبرامز) مسلحة بمدفع من عيار 120 مليمترا يمكنها اختراق 850 مليمترا من الدروع السميكة ومقاومة القذائف التي تطلقها معظم الدبابات القتالية.
وفي أكتوبر الماضي وافقت الولايات المتحدة على بيع أسلحة بقيمة ملياري دولار لتايوان تتضمن أنظمة صواريخ أرض - جو متقدمة وأنظمة رادار.
وتعد قضية تايوان عامل عدم استقرار في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة إذ تواصل الإدارات الأمريكية المتعاقبة بيع الأسلحة وتقديم مساعدات عسكرية وتنظيم زيارات سياسية رفيعة المستوى إلى تايوان وهي أمور تراها الصين تدخلا في شؤونها الداخلية إذ تعتبر جزيرة تايوان "جزءا لا يتجزأ من أراضيها". (النهاية)
م ك / ف ل ا
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