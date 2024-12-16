سفير الكويت بالمنامة: أعياد البحرين مناسبة مهمة وعزيزة على قلوب الكويتيين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 16 - 12 (كونا) -- هنأ سفير دولة الكويت لدى البحرين الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح اليوم الاثنين المملكة بمناسبة ذكرى العيد الوطني ال53 وعيد الجلوس ال25 لملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة مؤكدا أن أعياد البحرين مناسبة مهمة وعزيزة على قلوب الكويتيين.
وقال الشيخ ثامر الجابر في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) "أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمملكة البحرين الشقيقة وللعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهده الأمير سلمان بن حمد وإلى العائلة المالكة والشعب البحريني العزيز بمناسبة الاحتفالات بالعيد الوطني البحريني وذكرى تولي الملك مقاليد الحكم".
ونوه سفير دولة الكويت بالمنامة بما جسدته البحرين من إنجازات تنموية وديمقراطية في ظل عهد الملك حمد بن عيسى والتي عززت مفاهيم عالمية كاحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والحفاظ على الحريات السياسية والمدنية والنهضة في مجال الإعلام وتعزيز الحريات واستقلالية القضاء وتقنيات الذكاء الاصطناعي لأغراض التنمية المستدامة.
وقال إن "الإنسان في البحرين هو القصة التي تستحق الرواية والاهتمام" مشيدا بمساعي المملكة وحرصها على الاستثمار في المواطن وتحسين ظروفه المعيشية ومنحه الفرصة للإبداع والتميز والثبات في جميع الميادين من أجل حياة أفضل للأجيال القادمة وخلق جيل يحمل روح المسؤولية والالتزام برفعة وتقدم البحرين.
وثمن ما وصلت اليه العلاقات الكويتية - البحرينية التي تمتد بجذور عميقة وبتاريخ مشترك وترابط أسري واجتماعي عنوانها "الأخوة والصداقة والتعارف والمحبة" والوقوف بالسراء والضراء معا بين القيادتين والشعبين الشقيقين.
وقال ان "الأعياد الوطنية البحرينية تمثل أعيادا كويتية فالأفراح والصوت والصدى واحد وبعون الله ستظل قلوبنا واحدة ليوم الدين".
وسأل المولي عز وجل أن يديم الأمن والأمان والخير والمحبة على بلدينا في ظل التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظهما الله ورعاهما. (النهاية)
خ ن ع / ط م ا
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