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سفير الكويت بالمنامة: أعياد البحرين مناسبة مهمة وعزيزة على قلوب الكويتيين

12/16/2024 4:37:05 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 16 - 12 (كونا) -- هنأ سفير دولة الكويت لدى البحرين الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح اليوم الاثنين المملكة بمناسبة ذكرى العيد الوطني ال53 وعيد الجلوس ال25 لملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة مؤكدا أن أعياد البحرين مناسبة مهمة وعزيزة على قلوب الكويتيين.
وقال الشيخ ثامر الجابر في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) "أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمملكة البحرين الشقيقة وللعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهده الأمير سلمان بن حمد وإلى العائلة المالكة والشعب البحريني العزيز بمناسبة الاحتفالات بالعيد الوطني البحريني وذكرى تولي الملك مقاليد الحكم".
ونوه سفير دولة الكويت بالمنامة بما جسدته البحرين من إنجازات تنموية وديمقراطية في ظل عهد الملك حمد بن عيسى والتي عززت مفاهيم عالمية‏ كاحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والحفاظ على الحريات السياسية والمدنية والنهضة في مجال الإعلام وتعزيز الحريات واستقلالية القضاء وتقنيات الذكاء الاصطناعي لأغراض التنمية المستدامة.
وقال إن "الإنسان في البحرين هو القصة التي تستحق الرواية والاهتمام" مشيدا بمساعي المملكة وحرصها على الاستثمار في المواطن وتحسين ظروفه المعيشية ومنحه الفرصة للإبداع والتميز والثبات في جميع الميادين من أجل حياة أفضل للأجيال القادمة وخلق جيل يحمل روح المسؤولية والالتزام برفعة وتقدم البحرين.
وثمن ما وصلت اليه العلاقات الكويتية - البحرينية التي تمتد بجذور عميقة وبتاريخ مشترك وترابط أسري واجتماعي عنوانها "الأخوة والصداقة والتعارف والمحبة" والوقوف بالسراء والضراء معا بين القيادتين والشعبين الشقيقين.
وقال ان "الأعياد الوطنية البحرينية تمثل أعيادا كويتية فالأفراح والصوت والصدى واحد وبعون الله ستظل قلوبنا واحدة ليوم الدين".
وسأل المولي عز وجل أن يديم الأمن والأمان والخير والمحبة على بلدينا في ظل التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظهما الله ورعاهما. (النهاية)

خ ن ع / ط م ا




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