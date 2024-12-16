سمو أمير البلاد يستقبل وزير الخارجية حيث قدم لسموه رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجدد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 16 - 12 (كونا) -- استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم معالي وزير
الخارجية عبد الله علي اليحيا حيث قدم لسموه حفظه الله أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجدد كلا من عبدالله عبدالرحمن الشطي سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية رومانيا عبدالله سليمان الشاهين سفيرا لدولة الكويت لدى الجمهورية الفرنسية سعد عبدالعزيز المهيني سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية بولندا علي ثنيان حمادة سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية مطلق عبدالله الثويمر سفيرا لدولة الكويت لدى منغوليا خالد عبدالرحيم الزعابي قنصلا عاما لدولة الكويت لدى دولة الامارات العربية المتحدة في امارة دبي والامارات الشمالية الشيخ صباح ناصر حمود المالك الصباح سفيرا لدولة الكويت لدى نيوزيلندا يوسف عبدالله التنيب قنصلا عاما لدولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية في مدينة جدة حيث أدوا اليمين الدستورية أمام سموه حفظه الله بمناسبة تسلمهم مناصبهم الجديدة.
حضر مراسم أداء القسم كبار المسؤولين بالدولة.(النهاية)
م خ
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