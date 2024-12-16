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منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك تغير تسميتها إلى المنظمة العربية للطاقة (AEO)

12/16/2024 4:35:01 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

وقعت الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" على قرار إعادة هيكلتها وصياغة اتفاقية إنشائها، وتطوير أعمالها، وتغيير اسمها إلى "المنظمة العربية للطاقة (AEO)".
وذكرت صحيفة "الرياض" أن الدول الأعضاء اتخذت القرار خلال الاجتماع الوزاري 113 لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" الذي انعقد في الكويت.


وأوضحت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" أن قرار إعادة هيكلة المنظمة وإعادة صياغة اتفاقية إنشائها، وتطوير أعمالها، وتغيير اسمها، تم بناء على اقتراح تقدمت به المملكة العربية السعودية.


ووفق الصحيفة يعطي هذا القرار الضوء الأخضر للأمانة العامة للمنظمة لمواصلة جهود تطوير نشاطات المنظمة وأعمالها بعد إقرار المرحلة الأولى من المشروع، التي تضمنت التعديلات المقترحة على اتفاقية إنشاء المنظمة.


وأشار المصدر ذاته إلى أن "التعديلات الجوهرية المقترحة على الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ فور الانتهاء من اعتمادها حسب الإجراءات النظامية لكل دولة من الدول الأعضاء". الرياض

MENAFN16122024000072011014ID1108996501

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