فاوندستر تطلق منصة لتأسيس الشركات في دبي باستخدام الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
Editorial) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 16 ديسمبر 2024: انطلقت فاوندستر كأول منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتأسيس الشركات في دبي، وتعمل الشركة على تبسيط إجراءات التأسيس المعقدة باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتطورة المُدربة على أكثر من 980.000 مصطلح مرتبط بقوانين الشركات ولوائح المناطق الحرة في دولة الإمارات، بهدف تقليل الوقت والجهد المبذول من قبل مؤسسي الشركات.
ويتسنى لرواد الأعمال مناقشة فكرة عملهم بسهولة على منصة فاوندستر عبر تطبيق واتساب أو المساعد الافتراضي الذي يقدم تجربة تحاكي المحادثة مع مستشاري الأعمال المتمرسين، حيث يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل نموذج العمل، والتحقق من المتطلبات القانونية وتطوير حلول مخصصة لهيكل الشركة.
يتولى مساعد فاوندستر الذكي توجيه المستخدمين على مدار عملية التأسيس، حيث يصف المؤسسون فكرة مشروعهم، ثم يطرح الذكاء الاصطناعي أسئلة محددة لتحديد أفضل نموذج تأسيسي للشركة، والأنشطة التجارية المناسبة، والجهات المساهمة إلى جانب المساعدة في اختيار اسم الشركة.
عقب استكمال إجراءات التأسيس، يوجه المساعد الذكي المؤسسين إلى بدء إجراءات التأشيرة من خلال تقديم توجيهات دقيقة حول الجهات الحكومية، والاجابة على الأسئلة المتعلقة بالفحوصات الطبية والبيانات الحيوية وتذكير المستخدمين بالمواعيد عبر واتساب، بما يضمن توفير جميع البيانات اللازمة لإتمام إجراءات التأشيرة بسلاسة.
شراكة استراتيجية مع سلطة المنطقة الحرة الدولية في دبي "إيفزا"
وقد أبرمت فاوندستر مؤخراً اتفاقية شراكة مع سلطة المنطقة الحرة الدولية في دبي "إيفزا"، التي أصبحت أول شريك حيوي لتقديم خدمات تأسيس الشركات عبر منصة فاوندستر. وقال يوخين كنيشت، المدير التنفيذي لسلطة المنطقة الحرة الدولية في دبي "إيفزا": "نحن سعداء بشراكتنا مع فاوندستر التي تجعل الذكاء الاصطناعي في متناول رواد الأعمال بصورة مثيرة للإعجاب، ونحن نتطلع إلى التعاون معهم لتسهيل عمليات تأسيس الشركات الناشئة بطرق متطورة. يُجسد المساعد الافتراضي ما يجب أن تفعله التكنولوجيا الجيدة، إذ يبسّط العمليات المعقدة ويوفر للمؤسسين توجيهات واضحة خلال جميع مراحل تأسيس شركاتهم. يتماشى هذا النوع من الابتكار العملي مع التزامنا بجعل عملية تأسيس الشركات بسيطة وفعّالة قدر الإمكان".
يقود فريق عمل فاوندستر رائد الأعمال الألماني توبياس هايب الذي تولى تأسيس شركة TeamGrid في عام 2015 لتطوير منصة قائمة على الخدمات السحابية تختص بإدارة المشاريع والعمليات. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، دعم هايب أكثر من 600 شركة حول العالم، بداية من الشركات الصغيرة حتى أكبر مائة شركة على مستوى العالم، ويستعين هايب بخبرته الواسعة في مجال أتمتة العمليات لدمج الذكاء الاصطناعي في معاملات تأسيس الشركات.
وأوضح هايب قائلاً: "نحن في فاوندستر نستخدم الذكاء الاصطناعي بطريقة محددة لإدارة المهام التي توفر للمؤسسين أكبر قيمة مضافة. ندرك جيداً التحديات الشائعة التي تواجه المؤسسين بفضل خبرتنا المكتسبة من دعم مئات الشركات، ونحن نعمل على تخطي هذه العقبات من خلال مساعدنا الذكي الذي يجعل عملية تأسيس الشركات سهلة وسلسة".
يعمل فريق فاوندستر على تطوير المرحلة التالية من المنصة، وأوضح هايب: "يُعد الإطلاق الناجح للمنصة مع سلطة المنطقة الحرة الدولية في دبي "إيفزا" مجرد البداية، حيث نعكف على توسيع قاعدة شركائنا تدريجياً لتشمل مناطق حرة إضافية كما نعمل على دمج خيارات تأسيس الشركات في مناطق أخرى في الدولة. نسعى إلى تطوير فاوندستر لتصبح المحور الرقمي المركزي لتأسيس الشركات في دولة الإمارات، حيث يتسنى للمؤسسين مقارنة جميع الخيارات المتاحة على منصتنا وإيجاد الحل الأمثل لنموذج أعمالهم".
تعتزم فاوندستر توسيع رقعة خدماتها المقدمة للشركات على مدار عام 2025، مع التركيز على تطوير الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر طيف واسع من المجالات. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني
MENAFN16122024000070016458ID1108996283
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.