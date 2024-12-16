قوات الاحتلال تعتقل شابين وتداهم محلا للصرافة في نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، شابين من قرية سالم شرق مدينة نابلس، وداهمت محلا للصرافة في المدينة.
وأفادت مصادر أمنية، بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت القرية فجرا، وداهمت منازل، واعتقلت الشابين كريم وليد شحادة ومجاهد محمد عواد، عقب مداهمة منزلي ذويهما، وتخريب محتوياتهما.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الغربية في المدينة، وداهمت محلا للصرافة قرب دوار زواتا، وعاثت بمحتوياته خرابا.
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