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قوات الاحتلال تعتقل شابين وتداهم محلا للصرافة في نابلس

12/16/2024 3:09:33 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، شابين من قرية سالم شرق مدينة نابلس، وداهمت محلا للصرافة في المدينة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت القرية فجرا، وداهمت منازل، واعتقلت الشابين كريم وليد شحادة ومجاهد محمد عواد، عقب مداهمة منزلي ذويهما، وتخريب محتوياتهما.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الغربية في المدينة، وداهمت محلا للصرافة قرب دوار زواتا، وعاثت بمحتوياته خرابا.

MENAFN16122024000205011050ID1108996229

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