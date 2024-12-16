أحرقتهم وعدت للنوم.. اعتراف صادم لجزائري قتل أبناءه الـ4

MENAFN - Khaberni) خبرني - صدم الجزائري الذي قتل وأحرق أطفاله الأربعة، الرَّأي العام، بعدما أدلى بتصريحات فظيعة حول تفاصيل جريمته، منها أنه اصطحبهم في نزهة قبل أن يُقدم على فعلته ويعود إلى المنزل ليغطَّ في النوم.





فخلال استعراض تفاصيل الجريمة التي وقعت في غرداية (612 كيلومترا جنوب العاصمة الجزائر)، أمام محكمة الولاية أمس الأحد تكشفت تفاصيل مرعبة.





فقد تبين أن زوجة القاتل اتصلت بمصالح الدرك الوطني لتبلغهم بأن زوجها قتل أبناءه من زوجته الأولى، وأنه في المنزل يغط في النوم قرير العين.





فانتقلت القوى الأمنية إلى المكان وألقت القبض عليه.





نزهة و5 ليترات من البنزين

في حين اعترف الجاني بارتكاب الجريمة عند التحقيق معه. وكشف أنه قرر أخذ أبنائه الأربعة ("خ.أ" 11 سنة وشقيقه التوأم "خ.و" و"خ.أ" 5 سنوات "خ.ع" 4 سنوات)، في نزهة إلى واد نشو، بولاية غرداية، بسيارة خاصّة، حاملا معه 5 لترات من البنزين. كما أقر بأنه حين وصل خنق الصغار وألقى البنزين عليهم وأشعلهم.





كذلك أكدت التحريات أن السبب الرئيسي لوفاة الأطفال الأربعة هو الخنق باليد والحرق بسائل قابل للاشتعال واستنشاق بقوة للدخان.





رمى الجثث

كما تبين أنه بعد حرقهم، رمى الجثث قرب بالوعة للصرف الصحي طور الإنجاز، ثم ابتعد عن المكان وترك سيارته هناك، بعد أن تخلص من هاتفه النقال، وعاد إلى العاصمة.





ومن بين التصريحات الصادمة للمتهم، أنه عاد إلى بيت زوجته الثانية، وأخبرها بفعلته، وخلد إلى النوم.





فما كان من الزوجة المصدومة إلا أت اتصلت بالشرطة.





هذا وسيواجه الجاني، بحسب وكيل الجهورية تهمة جناية القتل مع سبق الإصرار والترصد على الفروع، فضلا عن التعذيب وارتكاب أعمال وحشية وجناية الاغتيال مع التماس أمر إيداع.