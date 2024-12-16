الأردن..تجديد البحث عن لاعب وحداتي بالسجون السورية

MENAFN - Khaberni) خبرني – جدد ذوو نادي الوحدات في حقبة الثمانينات مظفر نافق جرار، البحث عنه بين المفرج عنهم من السجون السورية، بعد فقدانه في سورية عام 1988.

في التفاصيل التي رواها ذوو المفقود جرار لـ "خبرني"، إنه كان لاعبا في صفوف نادي الوحدات، حيث زار سورية في عام 1988 واختفى منذ ذلك الوقت.

وبينوا أنهم تواصلوا مع أشخاص في سورية آنذاك، وأبلغوا أن الكابتن جرار معتقل في السجون السورية.

والكابتن جرار كان في أواخر العشرينات من عمره عند اختفائه، حيث كان متزوجا وله ابنة وحيدة.

ومع انهيار نظام بشار الأسد، وإطلاق سراح من السجون السورية، تجدد الأمل لدى ذوو جرار بمعرفة مصيره.

