النظام السوري الجديد بقيادة أحمد الشعار يبعث رسائل عاجلة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة

(MENAFN
) يوم الإثنين الماضي الموافق 9ديسمبر، وبعد يوم من سيطرة القوات الإسرائيلية على جبل الشيخ وأجزاء من القنيطرة في سوريا، بعث النظام السوري الجديد بقيادة أحمد الشعار (أبو محمد الجولاني) رسائل عاجلة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة, وطالب النظام في هذه الرسائل بسحب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية ووقف الهجمات هناك, وأعربت الرسالة عن قلق النظام السوري، مشيرة إلى أن سوريا تمر بمرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة البناء، وأن الغزو العسكري الإسرائيلي لجبل الشيخ والقنيطرة يعيق هذه الجهود, وتصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
خلال زيارته إلى مرتفعات الجولان يوم الأحد الماضي أكدت الموقف الإسرائيلي, حيث أعلن أن اتفاقية فصل القوات لعام 1974 بين إسرائيل وسوريا قد انهارت بعد مغادرة القوات السورية لمواقعها, وأكد نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح بأي قوة معادية بالتمركز على حدودها، وأبلغ مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بأن الجيش الإسرائيلي سيبقى في منطقة العازل حتى يتم تشكيل قوة لتنفيذ اتفاقية الفصل.
وهذه هي المرة الثانية التي تنتهك فيها إسرائيل الاتفاقيات الإقليمية، بعد سيطرتها على محور فيلادلفيا في غزة، الذي تقول مصر إنه يعد خرقًا لاتفاقيات كامب ديفيد واتفاق عبور 2005, وعلى عكس تعاملها مع مصر، لا توجد أي اتصالات دبلوماسية بين إسرائيل وسوريا، ولا يبدو أن هناك نية لدى إسرائيل للانسحاب من المناطق التي احتلتها في سوريا, ومن غير المرجح أن تغير تصريحات أحمد الشعار، التي أشار فيها إلى أن سوريا، في وضعها المتدهور، لا تسعى إلى مواجهة عسكرية مع إسرائيل، الموقف الإسرائيلي من الأراضي المحتلة, وعلى عكس الوضع في غزة، حيث استخدمت إسرائيل قوتها الكاملة ضد حماس، فإن موقفها في سوريا أكثر تعقيدًا, فالنظام الذي جاء إلى السلطة عن طريق القوة العسكرية ويخشَى أن يؤدي ذلك إلى حرب أهلية في سوريا، يفتقر إلى الشرعية الشعبية لحكومة منتخبة ديمقراطيًا, ومع ذلك، فقد حصل على دعم كبير من دول عربية ودولية رئيسية, فقد عبرت دول مثل مصر والسعودية والإمارات عن دعمها، كما أعادت تركيا مؤخرًا فتح سفارتها في دمشق، وأعلنت قطر عن عزمها على فتح سفارتها أيضًا, ومن المتوقع أن تستأنف بعض الدول الأوروبية علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا بعد انقطاع دام 13 عامًا.
كما قد يضغط هذا الدعم الدولي المتزايد على سوريا على إسرائيل لإعادة النظر في مواقفها في مرتفعات الجولان والمناطق المحتلة الأخرى, وعلى الرغم من الوضع القانوني لسوريا وفقًا للقانون الدولي كدولة لا تزال مصنفة على أنها نظام قمعي، فإن هيئة تحرير الشام، وهي فصيل بارز في سوريا، تعتبر الآن سلطة معترف بها، رغم أنها لا تزال مدرجة على قوائم الإرهاب, تركيا، التي تتمتع بتأثير كبير على الديناميكيات السياسية في سوريا، تسعى لقيادة الجهود الرامية إلى تطبيع العلاقات بين سوريا والمجتمع الدولي، مستفيدة من سيطرتها على المعابر الحيوية ودعمها للفصائل المسلحة المتحالفة مع النظام السوري الجديد.
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