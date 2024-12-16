معاناة النازحين في مناطق قطاع غزة الساحلية تزداد

(MENAFN
) تزداد معاناة النازحين في مناطق قطاع غزة الساحلية مع كل هطول للأمطار، حيث تفشل خيامهم المهترئة في حمايتهم من برد الشتاء القارس أو حرارة الصيف الحارقة, فكل منخفض جوي يزيد من معاناتهم، حيث تهدد الفيضانات والأمواج العاتية ملاجئهم الهشة, وتحدثت سناء أبو لحي، النازحة من بلدة القرارة، عن معاناتها بسبب الأمطار الغزيرة التي أغرقت خيمتها ليلة أمس، ووصفت حياة النازحين على شاطئ البحر بأنها حياة مليئة بالخوف والقلق، مشبهة إياها بـ "الإعدام المعلق", فقد كانت الأمواج المرتفعة والبرد القارس يهددان حياتهم بشكل متكرر، حيث كادت الأمواج أن تبتلع خيامهم.
كما عبرت أبو لحي عن الألم الذي يشعر به زوجها محمد أبو لحي البالغ من العمر 75 عامًا، والذي يعاني من صعوبة تحمل البرد بسبب إصابة قديمة في قدمه, ورغم ذلك، فهو مضطر لتحمل الظروف القاسية, وأضافت أنها محبطة من الوعود الكاذبة التي قدمتها بعض المنظمات التي زارتهما، حيث عرضوا عليهم خيامًا جديدة وأماكن أكثر أمانًا، ولكن لا شيء تحقق, وعلى بُعد أمتار قليلة، بدأ أحمد علوة، النازح الآخر، يومه بعد ليلة لم ينم فيها بسبب تعزيز الحواجز الرملية حول خيمته, وأشار علوة إلى أن معاناة النازحين على الشاطئ تتكرر يوميًا مع اشتداد الشتاء، حيث تصبح خيامهم غير قابلة للتحمل مع كل عاصفة، والأمواج العالية تهدد حياتهم بشكل مستمر.
وحذر علوة من أن استمرار الوضع على هذا النحو قد يؤدي إلى كارثة، حيث كانت الأمواج العالية في بعض السنوات تصل إلى شارع الرشيد، مما يعني أن حياة الجميع على الشاطئ مهددة, وناشد علوة المنظمات الدولية بسرعة توفير خيام بديلة للنازحين وأماكن أكثر أمانًا بعيدًا عن خطر البحر، الذي أصبح كابوسًا لهم، بالإضافة إلى الرعب من الاحتلال الذي أجبرهم على مغادرة منازلهم بعد أن دمرتها الغارات الجوية, وفي سياق متصل، أدان إسماعيل الثوابتة، مدير مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، الاحتلال الصهيوني لاستمرار إغلاق جميع المعابر، ومنع إدخال المساعدات الغذائية إلى القطاع, وأوضح في تصريح صحفي أمس أن قطاع غزة وصل إلى مرحلة كارثية بسبب سياسة الاحتلال الممنهجة في تجويع السكان.
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