المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة يقومون بتنظيم تدريبات على الأسلحة

(MENAFN
) في تطور غير مسبوق، يقوم المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة بتنظيم تدريبات على الأسلحة من خلال مجموعات شبه عسكرية، مماثلة لمعسكرات التدريب العسكرية الإسرائيلية, وقد أسس المستوطنون معسكرات تدريب خاصة بهم في عدة مناطق من الضفة الغربية، بدعم من الجيش الإسرائيلي، وبعضها بمساعدة وحدات خاصة, وأوضح خبير الاستيطان صلاح الخواجة أن هذه التدريبات جزء من مشروع أوسع يشمل شخصيات مثل بن غفير، وسموتريش، ونتنياهو, ويهدف هذا المشروع إلى تزويد المستوطنين بالأسلحة وبناء "جيش وطني" كما وصفه بن غفير، وهو مجموعة من الميليشيات المنظمة المجهزة بأنظمة ولوائح عسكرية, ويتم تزويد هذه المجموعات بجميع التدريبات والمعدات اللازمة، بما في ذلك ميزانية خاصة تحت ذريعة حماية المستوطنات في الضفة الغربية والقدس.
كما أشار الخواجة إلى خطورة هذه التطورات، لافتًا إلى أن حوالي 170,000 مستوطن في الضفة الغربية والقدس مسلحين بنحو 90,000 سلاح أمريكي, وغالبًا ما يكون هؤلاء المستوطنون جنودًا نظاميين أو احتياطيين أو مشاركين في الإدارة المدنية، وقد خضعوا لتدريب عسكري يمتد إلى ثلاث سنوات, كما أن ميليشياتهم منسقة بشكل وثيق مع الأجهزة الأمنية الصهيونية والإدارة المدنية، ويشارك المستوطنون في تحديد هويات الفلسطينيين ومراقبة مركباتهم, وأظهرت التقارير الأخيرة أن المستوطنين بدأوا في تلقي تدريبات أكثر تخصصًا, على سبيل المثال، يشرف جنود من مجموعة "دافدفان" – وهي وحدة خاصة في الجيش الإسرائيلي – على تدريب مجموعات مختارة من المستوطنين، بهدف إعدادهم لتنفيذ عمليات في القرى الفلسطينية, وحذر الخواجة من أن هذه المجموعات أصبحت أكثر تنظيمًا، مماثلة للتنظيمات شبه العسكرية مثل الهاغاناه والأرجوان، التي لعبت دورًا في ارتكاب المجازر قبل عام 1948 وأسهمت لاحقًا في تشكيل الجيش الإسرائيلي.
كذلك يعتقد الخواجة أن هذه التحضيرات هي جزء من استراتيجية أوسع لبناء ميليشيا مستوطنة دائمة في الضفة الغربية، خاصة في ظل التوقعات بضم المنطقة "ج", كما يعتقد أن هذه الميليشيات يمكن أن تُستخدم في أدوار متعددة، بما في ذلك حماية المستوطنات، ونقاط التفتيش، وتنفيذ الاقتحامات, وأضاف الخبير عوض أبو سمرة أن المستوطنين قاموا مؤخرًا بإنشاء ميادين رماية صغيرة أو معسكرات لتدريبهم على إطلاق النار، وقد تطورت هذه التدريبات إلى عمليات استعداد لاقتحام القرى وبعض المحاور في الضفة الغربية, وأشار إلى أنه بعد الاستيلاء على عشرات الدونمات من سهل قرية ترمسعيا شمال رام الله، بدأ المستوطنون باستخدام أحد زواياها كمعسكر تدريب، وزيّدت هذه التدريبات مؤخرًا والعروض العسكرية, وهذا التصعيد في عسكرية المجموعات الاستيطانية يثير القلق بشأن احتمال تصاعد العنف في الضفة الغربية، مع تحول هذه الميليشيات المستوطنة إلى مجموعات منظمة تتلقى دعمًا من الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
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