إسرائيل تستعد لتصعيد عسكري في الضفة الغربية

(MENAFN
) في أعقاب الحرب المستمرة ضد قطاع غزة، تستعد إسرائيل لتصعيد عسكري في الضفة الغربية، بهدف قمع المقاومة الفلسطينية والغضب الشعبي، كما حاولت في غزة دون تحقيق نتائج ملموسة, ويعتبر هذا التصعيد بمثابة خطوة تمهيدية لخطة الضم الإسرائيلية، التي تهدد بزيادة الصدامات والمواجهات مع الفلسطينيين, وأصبحت الضفة الغربية الشمالية، وبخاصة مخيم جنين، نقطة اهتمام رئيسية لدى الحكومة الإسرائيلية في ظل تصاعد المواجهات الفلسطينية ضد جرائم الاحتلال وانتهاكات المستوطنين، كما يحدث في مخيم جنين الذي كان محورًا للمناقشات الأمنية خلال اجتماع "مجلس الحرب" الإسرائيلي أو ما يُسمى بـ "الحكومة" أمس، لبحث سبل التصعيد التي يُتوقع أن تزداد في الفترة القادمة.
كما تفيد التقارير الإعلامية الإسرائيلية بأن الحكومة الإسرائيلية تفكر في إطلاق عملية عسكرية شاملة في الضفة الغربية بهدف القضاء على جماعات مثل حماس والجهاد الإسلامي، على غرار ما حاولت فعله في غزة دون تحقيق نتائج فعلية, ومن المتوقع أن تؤدي الهجمات المتزايدة والانتهاكات التي يرتكبها المستوطنون، خاصة حول المسجد الأقصى في القدس المحتلة، إلى تصعيد الأوضاع, فقد استمرت القوات الإسرائيلية في شن الغارات وعمليات الاستفزاز، بما في ذلك أداء صلوات تلمودية في ساحات الأقصى، مما أثار ردود فعل من المصلين الذين دافعوا عن المسجد.
ووفقًا لما تدعيه وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الحكومة الإسرائيلية عازمة على استهداف حماس في الضفة الغربية، مع تأكيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن أي تهديد قد يُلحق بالكيان الإسرائيلي سيتم القضاء عليه، محذرًا من أن جبهة الضفة الغربية قد تصبح الجبهة الرئيسية في الحرب, ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في 7 أكتوبر 2024، قُتل أكثر من 600 فلسطيني في الضفة الغربية، وتم اعتقال المئات, وفي المقابل، اندلعت مسيرات واحتجاجات فلسطينية في مختلف أنحاء الضفة الغربية، احتجاجًا على ما يعتبرونه ملاحقة أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية لعناصر المقاومة، لا سيما في جنين وطولكرم.
كذلك تتضمن هذه الاحتجاجات مسيرات حاشدة في جنين دعمًا للمجاهدين ورفضًا لعمليات السلطة العسكرية في المنطقة, وقام شباب فلسطينيون بإغلاق الطرق بإطارات مشتعلة في مدن نابلس وطولكرم، تضامنًا مع جنين, وتستمر التوترات في مخيم جنين حيث تشهد المنطقة منذ يوم السبت الماضي اشتباكات عنيفة بعد هجوم واسع شنته أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية من ثلاثة محاور رئيسية، نشر خلالها القناصة على بعض المباني, أسفرت الاشتباكات عن استشهاد يزيد جعيدسا، قائد بارز في كتائب الجهاد الإسلامي في جنين، الذي كان مطلوبًا للقوات الإسرائيلية منذ أكثر من أربع سنوات, ومن جانبها، أدانت الفصائل الفلسطينية تصرفات أجهزة السلطة الفلسطينية، حيث أكد قائد حماس عبد الرحمن شديد أن ما يحدث هو استهداف واضح للمقاومة في الضفة الغربية، داعيًا إلى التوقف عن هذه العمليات والعمل على تعزيز الوضع الوطني في مواجهة عدوان الاحتلال.
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