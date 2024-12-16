السفير الإيراني في سوريا يعلن أن السفارة الإيرانية في دمشق ستستأنف عملها قريبًا

(MENAFN
) أعلن السفير الإيراني في سوريا، حسين أكبري، يوم الأحد الموافق 15ديسمبر، أن السفارة الإيرانية في دمشق ستستأنف عملها قريبًا، وذلك بعد أسبوع من سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
في حين في مقابلة مع قناة إيرانية، أوضح أكبري أنه قبل وصول هيئة تحرير الشام إلى دمشق، قام مهاجمون مجهولون بنهب المدينة، بما في ذلك مبنى السفارة الإيرانية, وأشار إلى أن هيئة تحرير الشام تأخذ الآن على عاتقها تأمين السفارة وقد وعدت باستئناف العمل القنصلي في دمشق.
وفي وقت لاحق، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني رفيع أن طهران منفتحة على الحوار مع المعارضة السورية, وقال المسؤول إن إيران قد أقامت قنوات اتصال مباشرة مع عدة فصائل من المعارضة السورية، وأنها مستعدة للتواصل مع القيادة السورية الجديدة لتجنب أي مسار عدائي بين البلدين, ويأتي هذا التطور بعد سيطرة المعارضة المسلحة السورية على دمشق وسقوط نظام الأسد، حيث لجأ الأسد وعائلته إلى موسكو، التي منحتهم اللجوء والحماية.
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