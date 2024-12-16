نشطاء سوريون في طرطوس يفيدون بانفجارات عنيفة ناجمة عن الغارات الجوية الإسرائيلية على المدينة

(MENAFN
) أفاد نشطاء سوريون في طرطوس بانفجارات عنيفة ناجمة عن الغارات الجوية الإسرائيلية على المدينة، والتي سجلت أجهزة الزلازل كموجات اهتزازية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر, كانت الانفجارات شديدة لدرجة أن أجهزة المراقبة الزلزالية في قرية الفتاسية في ريف طرطوس سجلت الصدمات كما لو كانت زلزالاً, ومع ذلك، أكد مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي أنه لم يتم تسجيل أي زلزال فعلي على السواحل السورية أثناء الغارات الإسرائيلية, وأُرجعت الانفجارات إلى الهجمات الصاروخية الإسرائيلية التي أدت إلى انفجار صواريخ
باليستية استراتيجية، مما نتج عنه موجات مشابهة للزلازل.
كذلك في فجر يوم الاثنين، استهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية عدة مواقع عسكرية في محافظات حماة وحمص وطرطوس، مما أدى إلى نشوب حرائق كبيرة, وأفادت المصادر بأن السفن الحربية الإسرائيلية أطلقت صواريخ قبالة السواحل السورية، وهي المرة الأولى التي تُستخدم فيها هذه التكتيكات ضد الأهداف العسكرية السورية, استهدفت الغارات ريف طرطوس، مما ألحق أضرارًا واسعة النطاق بالمنطقة, وتم إرسال خدمات الطوارئ، بما في ذلك فرق الإطفاء والدفاع المدني والإسعاف، إلى القرى والمدن المتأثرة, ووثق نشطاء سوريون الانفجارات، ونشروا مقاطع فيديو تظهر شدة الهجمات.
وفي الأيام الأخيرة، استهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية بشكل مكثف الأسلحة الاستراتيجية والمعدات العسكرية السورية، بما في ذلك تدمير أكثر من 90% من أنظمة الدفاع الجوي السورية, بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير بأن القوات الإسرائيلية تقدمت عدة كيلومترات داخل هضبة الجولان السورية، واستولت على موقع جبل الشيخ العسكري بعد مغادرة القوات السورية له, وكشف المسؤولون الإسرائيليون، بما في ذلك مستشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ديمتري غيندل مان، أن القوات الإسرائيلية تقوم بإنشاء منطقة "عزل" خارج المنطقة المنزوعة السلاح على الجانب السوري من جبل الشيخ, وفي الوقت نفسه، أعلنت حكومة نتنياهو عن خطط لتوسيع المستوطنات في هضبة الجولان المحتلة.
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