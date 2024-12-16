فاقدون لوظائفهم فـي الصحة - أسماء

فاقدون لوظائفهم فـي الصحة - أسماء
التاريخ
12/16/2024 1:00:05 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلنت وزارة الصحة ،اليوم الاثنين، عن فقدان التالية اسماؤهم لوظائفهم، وذلك نظرا لتغيبهم عن مواقع عملهم لمدة تزيد عن 10 أيام متصلة أو متقطعة.
وتاليا الأسماء عبر موقعنا
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