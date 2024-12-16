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فاقدون لوظائفهم فـي الصحة - أسماء

12/16/2024 1:00:05 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلنت وزارة الصحة ،اليوم الاثنين، عن فقدان التالية اسماؤهم لوظائفهم، وذلك نظرا لتغيبهم عن مواقع عملهم لمدة تزيد عن 10 أيام متصلة أو متقطعة.

وتاليا الأسماء عبر موقعنا
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