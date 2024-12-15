انهيار أرضي يقتل 5 أشخاص شمالي باكستان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
إسلام أباد - 15 - 12 (كونا) -- لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم جراء انهيار أرضي جرف سيارة في منطقة (جيلجيت بالتستان) شمالي باكستان اليوم الاحد.
وبحسب بيان للشرطة كانت السيارة متجهة من منطقة (سكاردو) إلى منطقة (شانجوس) عندما اصطدمت بكمية هائلة من الحطام المتساقط في منطقة (روندو مالوبا) في (سكاردو).
وأكد تقرير الشرطة أن الانهيار جرف السيارة بالكامل ولم يترك أي فرصة لنجاة ركابها.
ووفق البيان تم إرسال فريق إنقاذ إلى الموقع على الفور لبدء عملية البحث والانتشال حيث أدت عملية البحث إلى اكتشاف السيارة في حفرة عميقة تحت الأنقاض وتم نقل
الجثث الخمس إلى المستشفى الحكومي القريب ولم يتم الكشف عن هويات الضحايا بعد.
وفي وقت سابق من هذا العام أدت الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات المفاجئة في المنطقة إلى مقتل طفلين على الأقل وتدمير البنية التحتية في قرى (كوشنات) و(باكورا) و(مؤمن آباد) في المنطقة.
وتتعرض المنطقة لانهيارات أرضية متكررة تعطل الطرق الرئيسية بسبب هطول الأمطار الغزيرة والثلوج. (النهاية)
س ب ك / م م ج
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