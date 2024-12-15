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انهيار أرضي يقتل 5 أشخاص شمالي باكستان

12/15/2024 11:32:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام أباد - 15 - 12 (كونا) -- لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم جراء انهيار أرضي جرف سيارة في منطقة (جيلجيت بالتستان) شمالي باكستان اليوم الاحد.
وبحسب بيان للشرطة كانت السيارة متجهة من منطقة (سكاردو) إلى منطقة (شانجوس) عندما اصطدمت بكمية هائلة من الحطام المتساقط في منطقة (روندو مالوبا) في (سكاردو).
وأكد تقرير الشرطة أن الانهيار جرف السيارة بالكامل ولم يترك أي فرصة لنجاة ركابها.
ووفق البيان تم إرسال فريق إنقاذ إلى الموقع على الفور لبدء عملية البحث والانتشال حيث أدت عملية البحث إلى اكتشاف السيارة في حفرة عميقة تحت الأنقاض وتم نقل الجثث الخمس إلى المستشفى الحكومي القريب ولم يتم الكشف عن هويات الضحايا بعد.
وفي وقت سابق من هذا العام أدت الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات المفاجئة في المنطقة إلى مقتل طفلين على الأقل وتدمير البنية التحتية في قرى (كوشنات) و(باكورا) و(مؤمن آباد) في المنطقة.
وتتعرض المنطقة لانهيارات أرضية متكررة تعطل الطرق الرئيسية بسبب هطول الأمطار الغزيرة والثلوج. (النهاية)

س ب ك / م م ج




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